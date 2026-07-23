به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح پنجشنبه در نشست برخط هفتاد و نهمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها و کلان‌شهرهای کشور به ریاست مهدی چمران برگزار شد اظهار کرد: مدیریت شهری در شرایط عادی مسئول ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است، اما در شرایط بحران، وظیفه‌ای فراتر از ارائه خدمات روزمره بر عهده دارد و با حضور میدانی، نقش مهمی در حفظ آرامش عمومی، امیدآفرینی و تداوم زندگی شهری ایفا می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی بندر بوشهر در کرانه خلیج فارس افزود: این شهر به دلیل موقعیت ویژه خود همواره در معرض تهدیدهای مختلف قرار داشته و از این رو مدیریت شهری علاوه بر انجام وظایف معمول، مسئولیت سنگینی در حفظ پایداری خدمات عمومی و ایجاد احساس امنیت و آرامش در میان شهروندان بر عهده دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی دوم و سوم گفت: این مقاطع نشان داد که مدیریت شهری بوشهر در سخت‌ترین شرایط نیز میدان خدمت را ترک نکرد و مجموعه شورای اسلامی شهر، شهرداری و نیروهای خدمات شهری به صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته در صحنه حضور داشتند و اجازه ندادند کوچک‌ترین وقفه‌ای در ارائه خدمات عمومی ایجاد شود.

زندی‌نیا ادامه داد: خدماتی همچون پاکسازی و نظافت معابر، جمع‌آوری پسماند، نگهداری فضای سبز، رفع خاموشی‌های شهری، مدیریت ترافیک، پشتیبانی از زیرساخت‌های شهری، آماده‌باش نیروهای عملیاتی و رسیدگی به مطالبات شهروندان و تدوین برنامه های فرهنگی اجتماعی در شهر بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای استمرار یافت که این حضور مستمر، علاوه بر حفظ چهره شهر، موجب تقویت آرامش روانی و افزایش اعتماد عمومی شد.

وی تصریح کرد: مدیریت شهری در چنین شرایطی تنها ارائه‌دهنده خدمات نیست، بلکه به نماد تاب‌آوری شهری تبدیل می‌شود؛ چرا که استمرار خدمات در دوران بحران این پیام را به شهروندان منتقل می‌کند که زندگی در شهر جریان دارد و مدیریت شهری در کنار مردم ایستاده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر امیدآفرینی را از مهم‌ترین وظایف مدیریت شهری در شرایط بحرانی دانست و افزود: هر اقدامی که به حفظ نظم، پاکیزگی، ایمنی و تداوم خدمات منجر شود، امید را در جامعه تقویت کرده و از گسترش نگرانی و ناامیدی جلوگیری می‌کند. حضور میدانی مدیران، کارکنان و نیروهای عملیاتی مدیریت شهری بوشهر نیز این پیام را به شهروندان منتقل کرد که خدمت‌رسانی حتی در دشوارترین شرایط ادامه خواهد داشت.

زندی‌نیا با تأکید بر اینکه تاب‌آوری شهر تنها به استحکام زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، اظهار کرد: توانایی مدیران و کارکنان در حفظ پایداری خدمات، تصمیم‌گیری سریع و مدیریت صحیح بحران، مهم‌ترین عامل عبور موفق از شرایط سخت است و تجربه بوشهر نشان داد سرمایه انسانی متعهد و برنامه‌ریزی مناسب، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بحران دارد.

وی افزود: انسجام ملی نیز از دل همین خدمت بی‌منت شکل می‌گیرد و زمانی که مردم حضور مستمر و مسئولانه دستگاه‌های اجرایی را در کنار خود مشاهده می‌کنند، اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی افزایش می‌یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر خاطرنشان کرد: مدیریت شهری بوشهر در روزهای حساس جنگ تحمیلی دوم و سوم، نمونه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه را به نمایش گذاشت و ثابت کرد آینده شهرها در گرو مدیریت شهری کارآمد، پاسخگو و مردم‌محور است؛ مدیریتی که در روزهای آرام مسیر توسعه را هموار می‌کند و در روزهای بحران، خط مقدم خدمت، امیدآفرینی، تاب‌آوری و انسجام ملی خواهد بود.