به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشینژاد در خطبههای نمازجمعه این هفته ارومیه، با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ نابرابر اخیر، اظهار داشت: این جنگ نهتنها امنیت و آرامش ما را نشانه رفته، بلکه پایبندی به اصول مسلم حقوق بینالملل و تعهدات بشردوستانه را نیز به چالش کشیده است. امروز وظیفه داریم از منظر وجدان انسانی و موازین حقوقی به این جنگ تحمیلی در ماه مبارک رمضان بپردازیم و فریاد مظلومیت ملتی را که با نقض آشکار آتشبس مواجه شده، به گوش جهانیان برسانیم.
امامجمعه اهلسنت ارومیه با اشاره به ریشههای آغاز درگیریها تصریح کرد: همانطور که نماینده دائم چین در سازمان ملل نیز بهدرستی اشاره کرد، این جنگ با حملات نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، این حملات یکجانبه، بدون مجوز شورای امنیت و در تضاد آشکار با منشور ملل متحد و قواعد روابط بینالملل صورت گرفت که نشاندهنده ترجیح منافع شخصی این قدرتها بر تعهدات بینالمللی است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران باتکیهبر حق ذاتی دفاع از خود، مصرح در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، پاسخی متناسب به این تجاوز نظامی داد.
ماموستا کلشینژاد در ادامه خطبهها به جزئیات تفاهمنامه پایان جنگ پرداخت و گفت: پس از ماهها درگیری، با میانجیگری پاکستان، تفاهمنامهای برای خاتمه جنگ امضا شد. در بند نخست این سند حقوقی بهصراحت قید شده بود که عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، باید به طور فوری و دائمی پایان یابد و طرفین از آغاز هرگونه حمله جدید علیه یکدیگر خودداری کنند اما کشور تروریستی آمریکا به آن عمل نکرد.
وی با انتقاد از عملکرد ایالات متحده در هفتههای پس از امضای توافق گفت: کمتر از یک ماه بعد نیروهای آمریکایی بارها به مناطق جنوبی ایران حمله کردند و مفاد صریح تفاهمنامه را نقض کرده است.
ماموستا کلشینژاد بخش دیگری از خطبههای خود را به تحلیل عملکرد نهادهای بینالمللی اختصاص داد و اظهار داشت: عملکرد شورای امنیت در این بحران بسیار تأملبرانگیز و ناعادلانه بوده است. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه که خواستار توقف فوری عملیات نظامی و جلوگیری از تشدید تنش بود، توسط آمریکا وتو شد. اما در مقابل، شورا قطعنامه پیشنهادی بحرین را که صرفاً حملات ایران به کشورهای عربی حوزه خلیجفارس را محکوم میکرد، با ۱۳ رأی موافق به تصویب رساند؛ اقدامی که در سازمان ملل مصداق بیعدالتی آشکار و ناسازگار با منشور ملل متحد است.
ماموستا کلشینژاد با فراخواندن جامعه اهلسنت و عموم مسلمانان به همدلی تصریح کرد: ما بهعنوان بخشی از امت اسلامی وظیفه داریم با اتحاد، در برابر این ظلم آشکار بایستیم. تجربه تاریخی خروج آمریکا از برجام و نقض قطعنامه نشان داد که هرگونه اعتماد به این قدرتهای عهدشکن با چه آسیبها و خطرات بزرگی همراه است.
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