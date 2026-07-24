مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین مستمر ذخایر خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران، تیم سیار انتقال خون استان کرمانشاه روز شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ در شهرستان سنقر مستقر خواهد شد.

وی افزود: این تیم در مسجدالنبی (ص) سنقر، جنب پایانه مسافربری از ساعت ۸ تا ۱۲ آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود و از تمامی شهروندان نوع‌دوست و واجد شرایط دعوت می‌شود با حضور در این برنامه، در نجات جان بیماران نیازمند سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون، گفت: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه، ایمن و ارزشمند است که می‌تواند جان چندین بیمار را نجات دهد و نقش مهمی در تأمین نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی ایفا کند.

میرزاده با بیان اینکه نیاز به خون، همیشگی و مستمر است، تصریح کرد: بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، افراد نیازمند به جراحی‌های تخصصی، مصدومان حوادث و بسیاری از بیماران بستری، هر روز به خون سالم و کافی نیاز دارند و استمرار این خدمت بدون مشارکت داوطلبانه مردم امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: از همشهریان نیک‌اندیش شهرستان سنقر دعوت می‌شود با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، ضمن انجام این عمل خداپسندانه، سازمان انتقال خون را در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز بیماران یاری کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: مشارکت مستمر مردم در اهدای خون، ضامن پایداری ذخایر خونی استان و استمرار خدمات درمانی به بیماران نیازمند خواهد بود.