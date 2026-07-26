روند کاهشی دما در شرق و شمال اصفهان؛ گرما در بادرود نطنز رکورد زد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد و در برخی نقاط، غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، از بعدازظهر فردا دوشنبه تا اواخر هفته، وزش باد شدید، گاهی خیزش گردو خاک و در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی گاهی کاهش دید و افت کیفیت هوا محتمل است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: در نیمه شرقی و شمالی استان از بعدازظهر فردا، دما یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

معتمدی افزود: امروز ایستگاه بادرود از توابع شهرستان نطنز با ثبت دمای ۴۵ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

به گفته وی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.