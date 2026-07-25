به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمیکاربردی، محمد فتحی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با اعلام این خبر اظهار داشت: ثبت درخواست میهمانی دانشجویان در سامانه جامع آموزشی دانشگاه برای تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از امروز شنبه ۳ مردادماه آغاز و تا ۱۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمیکاربردی تصریح کرد: بر اساس ضوابط مندرج در آئیننامه نقلوانتقالات دانشگاه، ثبت درخواست میهمانی صرفاً برای دانشجویانی مجاز است که حداقل یک نیمسال تحصیلی را با گذراندن دست کم ۱۲ واحد درسی در مرکز آموزشی مبدا سپری کرده باشند.
فتحی درخاتمه گفت: دانشجویان متقاضی میهمانی میبایست برای ثبت درخواست خود از طریق بخش ثبت درخواست میهمان در سامانه آموزشی همآو» اقدام نمایند. همچنین، انتخاب دروس صرفاً از طریق بخش «انتخاب واحد» و بر اساس دروس تأییدشده امکانپذیر است.
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