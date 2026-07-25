به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه طراحی مقدمات اجرای تفاهمنامه مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی شهر تهران امروز -شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و جمعی از مدیران برگزار شد.
بر اساس این تفاهمنامه، مدیریت، راهبری و اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف برق، گاز و سوخت مایع در شهر تهران به شهرداری تهران واگذار میشود. هدف از اجرای این طرح، کاهش مصرف انرژی از طریق مشارکت شهروندان، افزایش بهرهوری، ارتقای تابآوری شهری و اجرای برنامههای مدیریت مصرف در بخشهای مختلف است؛ طرحی که پس از نهایی شدن مقدمات اجرایی، بهزودی در پایتخت آغاز خواهد شد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حل مسائل کلان پایتخت، اظهار کرد: در مجموعه مدیریت شهری، اداره شهر با نگاهی نوین در دستور کار قرار گرفته و مقابله با آلودگی به عنوان بزرگترین معضل شهر تهران، یکی از مهمترین اولویتهای ماست. در این مسیر، اقدامات توسعهای مبتنی بر رویکردهای پیشرفته دنبال شده و گلوگاههای اصلی نیز بهصورت مشخص شناسایی شدهاند.
وی افزود: ظرفیتهای فنی موجود در تمامی حوزهها میتواند نقش ویژهای در پیشبرد این برنامه ایفا کند. در کنار اقدامات اجرایی، موضوع فرهنگسازی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و معتقدیم موفقیت این طرح نیازمند توجه همزمان به هر دو بخش اجرا و فرهنگسازی است.
شهردار تهران با تأکید بر اهمیت این رویکرد تصریح کرد: این مسیر، آغاز یک تحول بزرگ برای کشور است. نگاهی که امروز به لطف خدا در مجموعه آقای دکتر سقاب اصفهانی حاکم است و ایشان آن را با جدیت دنبال میکند میتواند منشأ تحولی اساسی در سطح کشور باشد.
شهردار تهران با بیان اینکه تقریباً تمامی معاونتهای شهرداری در این پروژه نقش خواهند داشت، گفت: همه معاونتها، هر کدام متناسب با مأموریت خود، درگیر اجرای این طرح خواهند شد و این موضوع یکی از بزرگترین و ارزشمندترین اقداماتی است که در مدیریت شهری دنبال خواهیم کرد.
مدیریت و صرفهجویی انرژی از حیاتیترین مسائل کشور به شمار میرود
شهردار تهران با تأکید بر اینکه موضوع مدیریت و صرفهجویی انرژی از حیاتیترین مسائل کشور به شمار میرود، گفت: این موضوع نهتنها در شرایط عادی بلکه در دوران جنگ، صلح، آتشبس و هر وضعیت دیگری میتواند بر آینده کشور اثرگذار باشد و به همین دلیل با نگاه افزایش تابآوری ملی، تحقق عدالت و خدمترسانی بهتر به مردم، ورود جدی به این حوزه را در دستور کار قرار دادهایم.
وی افزود: نگاه ما این است که از این نعمت الهی که امروز ارزش واقعی آن مورد استفاده قرار نمیگیرد، در جایگاه صحیح و به بهترین شکل بهره ببریم و همزمان کیفیت خدمات را نیز ارتقا دهیم. گزینهای که امروز روی میز قرار دارد، صرفاً یک طرح اجرایی نیست بلکه ظرفیتی است که میتواند زندگی مردم، سیمای شهر، خیابانها و حتی چرخه اداره شهر را متحول کند.
شهردار تهران با اشاره به مطالعات انجام شده در این زمینه اظهار کرد: در کتاب «راه سوم» به صورت مفصل به این موضوع پرداختهایم و اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نیز این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردم. همان زمان نیز تأکید داشتم که این بخش، بالاترین ظرفیت تحول را برای افزایش ارزش پول ملی در کوتاهمدت یعنی ظرف سه سال در اختیار دارد.
زاکانی ادامه داد: این حوزه تنها محدود به انرژی نیست و بر بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی اثرگذار خواهد بود. البته ابعاد مختلف این موضوع توسط کارشناسان تشریح شده و ما نیز پیگیریهای لازم را با همراهی دولت انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه اهمیت این موضوع با آینده کشور گره خورده است، تصریح کرد: به اعتقاد من، انجام دادن یا انجام ندادن این طرح تفاوت بزرگی ایجاد میکند و البته این مسئولیت برای ما بسیار شیرین است زیرا با همه وجود به این نتیجه رسیدهایم که این موضوع یک نقطه کلیدی برای کشور محسوب میشود.
زاکانی تأکید کرد: این طرح نیازمند یک رقابت جدی و تلاش همگانی است. باید ایدههای مختلف را جمعآوری کنیم، ظرفیتهای مردمی را به میدان بیاوریم و از همه توان جامعه برای پیشبرد این مسیر استفاده کنیم.
وی افزود: در کنار این موضوع، لازم است سقف و کف اقدامات نیز مشخص شود. این چارچوب باید با همکاری وزارت نفت و وزارت نیرو و بر اساس وضعیت موجود تعیین شود تا خط مبنا، سهمیهها و ظرفیتهای اجرایی کاملاً روشن باشد.
زاکانی از تشکیل قرارگاه ویژه مدیریت انرژی در شهرداری تهران خبر داد و گفت: برای این موضوع در شهرداری قرارگاه مستقلی ایجاد کردهایم. ما پیش از این نیز تجربه تشکیل قرارگاههای مختلف از جمله قرارگاه معیشت، بازسازی و مدیریت بحران را داشتهایم و این تجربهها امروز سرمایه ارزشمندی برای ما محسوب میشود.
وی افزود: امروز اگر هر حادثهای در شهر رخ دهد، وظایف همه بخشهای شهرداری از شهرسازی گرفته تا مناطق، خدمات شهری و بخشهای مالی و اقتصادی از قبل مشخص است و عملیات بر اساس مسئولیتهای تعیینشده انجام میشود.
شهردار تهران با اشاره به تجربه مدیریت بحران در جنگ اخیر گفت: در جریان جنگ ۴۰ روزه، حجم خرابیها شش تا هفت برابر خسارتهای جنگ ۱۲ روزه بود اما به دلیل تجربه ارزشمندی که در آن مقطع کسب کرده بودیم، عملکرد مجموعه مدیریت شهری کاملاً متفاوت بود.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه تجربه خلق شد و در بحران اخیر همان تجربه را به کار گرفتیم؛ به همین دلیل توانستیم آثار روانی و اجرایی بحران را به خوبی مدیریت کنیم.
مدیریت انرژی باید از خانواده آغاز شود و به همه سطوح جامعه گسترش پیدا کنید
زاکانی با تأکید بر ضرورت مشارکت اجتماعی در اجرای این طرح گفت: موضوع مدیریت انرژی باید از خانواده آغاز شود و سپس در مسجد، مدرسه و همه سطوح جامعه گسترش پیدا کند. این موضوع باید به یک رفتار روزمره تبدیل شود و در پایینترین سطوح جامعه نیز برای آن کارگروههای تخصصی و مردمی شکل بگیرد.
شهردار تهران اظهار کرد: معتقدم هر آنچه لازم است باید ابتدا در تهران اجرایی شود و به لطف خداوند و عنایت حضرت ولیعصر(عج)، این طرح با موفقیت به سرانجام خواهد رسید. آغاز این حرکت از همین مجموعه و همین فضای کاری خواهد بود و ما مسئولیت خود را در این مسیر به طور کامل انجام خواهیم داد.
وی افزود: دستاوردهای این طرح به هیچ وجه با افزایش قیمتها قابل مقایسه نیست و میتواند بدون تحمیل هزینههای اجتماعی، نتایج به مراتب بهتری برای کشور به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: نخستین اقدام در اجرای طرح، فرهنگسازی و حساس کردن مردم نسبت به اهمیت این موضوع خواهد بود تا جامعه بداند که این اقدام، یکی از مهمترین عرصههای مجاهدت اقتصادی و افزایش تابآوری کشور در برابر فشارهای دشمن است.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: دشمن همواره تلاش کرده با فشار بر حوزه انرژی، کشور را دچار مشکل کند. ما باید با افزایش تابآوری، این هدف را ناکام بگذاریم و اجازه ندهیم چنین فشارهایی اثرگذار باشد.
وی در ادامه بیان داشت: اکنون موضوع طرح های معیشت، سلامت و انرژی در شهرداری تهران تا حد زیادی آماده اجراست. در حوزه سلامت نیز برنامه طرح پزشک خانواده و نظام سلامت به صورت پایلوت آماده شده و تنها موضوع آب باقی مانده است که باید چارچوب آن تدوین شود.
شهردار تهران اظهار کرد: همانگونه که در حوزه انرژی برنامهریزی کردهایم باید برای مدیریت آب و محیط زیست تهران نیز یک برنامه جامع تدوین کنیم و اقدامات جدی در این زمینه انجام دهیم.
شهردار تهران با بیان اینکه مهمترین ویژگی این طرح، تغییر زمین بازی است، گفت: این مدل، مشارکت مردم را محور قرار میدهد و منافع آن برای همه طرفها تأمین میشود. در این مسیر نه کسی متضرر خواهد شد و نه حقی از کسی ضایع میشود.
زاکانی با اشاره به برنامههای آینده شهرداری گفت: مدیریت انرژی آغاز راه است و پس از آن باید به حوزه آب نیز ورود کنیم. اگرچه ویژگیهای این دو حوزه با یکدیگر متفاوت است اما مدیریت آب نیز نقش بسیار مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، تابآوری و پایداری شهر دارد.
وی خاطرنشان کرد: در برخی کشورها مانند آلمان هزاران شرکت در حوزه آب فعالیت میکنند زیرا این حوزه دارای ارزش اقتصادی بالاست اما در کشور ما به دلیل ارزان بودن انرژی، زمینه توسعه شرکتهای دانشبنیان در این بخش محدود مانده است.
شهردار تهران در پایان ضمن قدردانی از همه مدیران، کارشناسان و دستاندرکاران این طرح، ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاهها، این برنامه به الگویی موفق برای کشور تبدیل شود.
نظر شما