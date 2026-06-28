به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر آهنگران، مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی و کنترل عوامل خسارت‌ زا سازمان حفظ نباتات کشور گفت: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در سطح یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار از مزارع گندم کشور عملیات مبارزه شیمیایی با بیماری‌ها انجام شد که حدود ۳۰۰ هزار هکتار آن مربوط به بیماری زنگ زرد و ۲۰۰ هزار هکتار نیز مربوط به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز این بیماری بوده است.

وی سطح مبارزه با بیماری های گندم در سال زراعی گذشته را ۶۵۰ هزار هکتار عنوان کرد.

این مسئول دولتی با بیان این که با اقدام به ‌موقع، از گسترش بیماری‌ها و وارد آمدن خسارت به مزارع گندم در سال زراعی جاری جلوگیری شد، اظهار کرد: اگر عملیات کنترل و مبارزه در زمان مناسب انجام نمی‌شد، احتمال گسترش بیماری به حدود ۳ میلیون هکتار از مزارع گندم کشور وجود داشت و در آن شرایط نیز مهار بیماری با دشواری همراه می‌شد.

آهنگران تصریح کرد: اجرای به ‌موقع عملیات مبارزه با بیماری‌های گندم با بهره‌گیری از سامانه پیش‌آگاهی در سراسر کشور انجام شد.

مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور درباره نقش سامانه هوشمند پیش‌آگاهی این سازمان گفت: طی سال‌های گذشته، مدل پیش‌آگاهی بیماری زنگ زرد توسط همکاران این سازمان و با همکاری مدیریت‌های حفظ نباتات و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در استان‌ها طراحی و از دو سال پیش در سامانه پیش‌آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور بارگذاری شده است.

وی ادامه داد: این مدل با استفاده و تحلیل داده‌های هواشناسی، به صورت هوشمند زمان مناسب بروز بیماری را پیش‌بینی و هشدارهای لازم را صادر می‌کند.

وی اظهار کرد: عملکرد این سامانه در سال جاری موفق بود و هشدارهای صادر شده موجب شد عملیات مبارزه در زمان مناسب و در مناطق مختلف کشور انجام شود.

آهنگران با اشاره به شرایط متفاوت اقلیمی سال زراعی جاری گفت: در سال ۱۴۰۴ تا اواخر بهمن‌ماه، کشور با خشکسالی و کمبود بارندگی موثر روبه‌رو بود، اما از اواخر بهمن تا پایان فروردین و حتی در برخی مناطق تا اواخر اردیبهشت، بارندگی‌های مطلوبی رخ داد که نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید گندم به ‌ویژه در مزارع دیم کشور داشت.

وی افزود: از مجموع حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم کشور، حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص دارد و این بارش‌ها موجب شد بخش عمده‌ای از مزارع دیم از خسارت ناشی از خشکسالی نجات پیدا کنند.

آهنگران ادامه داد: البته همین شرایط آب وهوایی، شامل افزایش رطوبت و کاهش دما، محیطی مناسب برای شیوع بیماری‌های گندم، به ویژه زنگ زرد، ایجاد کرده بود که خوشبختانه انجام مبارزات به موقع، از ایجاد هر گونه خسارت جلوگیری کرد.