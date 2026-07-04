به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه از دفع حمله ترکیبی شب گذشته نیروهای اوکراین خبر داد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‎ای اعلام کرد: شب گذشته کی‎یف با استفاده از موشک‌های فلامینگو، سامانه‌های هیمارس و پهپادها، حمله‌ای ترکیبی به خاک روسیه انجام داد. شب گذشته، بیش از ۵۰۰ هدف هوایی، از جمله ۱۰ موشک کروز فلامینگو سرنگون شد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: پدافند روسیه حمله‌ای را که زلنسکی قصد داشت با آن توجهات را از شکست اوکراین در کنستانتینوفکا منحرف کند، خنثی ساخت. در ماه ژوئن حدود ۱۳ هزار پرتابه و هدف هوایی که تولید و پشتیبانی شلیک آنها توسط اکثر کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا انجام می‌شود، بر فراز روسیه سرنگون شد. تلاش زلنسکی برای آسیب رساندن به تأسیسات غیرنظامی روسیه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

از سوی دیگر یگور کووالچوک، فرماندار موقت منطقه بریانسک خبر داد که در پی حملات پهپادی اوکراین به یک ساختمان مسکونی در ناحیه بژیتسکی بریانسک، یک غیرنظامی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

سرگئی آکسنوف، رئیس منطقه کریمه اعلام کرد که در حمله شبانه نیروهای مسلح اوکراین به کریمه، یک نفر کشته و دو نفر دیگر، از جمله یک کودک ۱۰ ساله، زخمی شدند.

کریدور هوایی لتونی و کشورهای بالتیک علیه روسیه

همزمان میخائیل گالوزین، معاون وزیر خارجه روسیه به ریانووستی گفت: لتونی و دیگر کشورهای بالتیک کریدورهای هوایی برای حملات اوکراین علیه زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه فراهم کرده‌اند. طرح‌های تحریک‌آمیز لتونی برای ساخت کارخانه تولید پهپاد در مرز با روسیه، اقدامی تحریک‌آمیز و در راستای رویکرد خصمانه این کشور نسبت به مسکو است.

تسلط روسیه بر شهر راهبردی

ژنرال سرگئی رودسکوی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و رئیس اداره عملیات ستاد کل ارتش این کشور اعلام کرد، در نتیجه عملیات تهاجمی فعال واحدهای یگان جنوب روسیه شهر کنستانتینوفکا در دونتسک آزاد شد.

شهر کنستانتینوفکا قطب بزرگ صنعتی و لجستیکی و از مستحکم‌ترین خطوط دفاعی نیروهای مسلح اوکراین بود؛ این شهر کلیدی به سوی آخرین سنگر اوکراین در دونباس است. کنستانتینوفکا از نظر مساحت و جمعیت، هفتمین مرکز اداری بزرگ در دونباس بود. اوکراین برای حفظ کنستانتینوکا، نیروی چشمگیری متشکل از هفت تیپ، در مجموع ۴۵ گردان، با تعداد سربازانی تا ۱۵۵۰۰ فراهم کرده بود.

در جریان عملیات آزادسازی کنستانتینوفکا، اوکراین حدود ۱۳۵۰۰ سرباز، ۱۴ تانک، ۲۸۳ خودروی زرهی جنگی، ۱۴۰۰ خودرو، ۲۰۰ قبضه توپخانه صحرایی و هشت لانچر راکت انداز چندگانه از دست داد.