به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام عصر یکشنبه در دیدار رئیس دانشگاه فرهنگیان فارس و جمعی از معاونان این دانشگاه، بر نقش راهبردی دانشگاه فرهنگیان در تربیت نسل آینده کشور تأکید کرد و با اشاره به مأموریت مهم دانشگاه فرهنگیان گفت: هدف اصلی این دانشگاه تربیت نسل آینده است؛ به گونهای که جامعه اطمینان داشته باشد فرزندان خود را برای آموزش و پرورش به دست افراد شایسته، متعهد و اهل میسپارد.
وی با بیان اینکه در گذشته برخی کاستیها و ضعفها وجود داشته است، افزود: این ضعفها هرگز نتوانسته تأثیر جدی بر ارادت و باور دینی مردم بگذارد و با وجود تلاشها و تبلیغات دشمنان، مردم همچنان پای ارزشهای خود ایستادهاند و از آرمانهای دینی و انقلابی حمایت میکنند.
آیتالله دژکام ادامه داد: اکنون که مردم با چنین انگیزهای در صحنه حضور دارند، وظیفه همه مسئولان و نهادهای فرهنگی آن است که این سرمایه اجتماعی را تقویت و زمینه رشد آن را فراهم کنند. دانشگاه فرهنگیان در این مسیر جایگاهی ویژه دارد، زیرا انتقال این ارزشها به نسلهای آینده از طریق تربیت معلمان صورت میگیرد.
امامجمعه شیراز همچنین با اشاره به فعالیتهای انجامشده در دانشگاه فرهنگیان فارس گفت: انصافاً اقدامات ارزشمند و قابل توجهی در این مجموعه در حال انجام است، اما مهم آن است که هر دانشجویی که وارد دانشگاه فرهنگیان میشود، رسالت و مسئولیت خطیر خود را بهخوبی درک کرده و نسبت به آن احساس تعهد داشته باشد.
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