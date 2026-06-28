سید عابد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقایع نهم اسفند و حمله به این شهر، از شهادت جمعی از دانشآموزان و معلمان در این حادثه خبر داد.
وی با بیان اینکه در این حادثه تعدادی از فرهنگیان و دانشآموزان به شهادت رسیدند، گفت: شهید محمود نجفی به عنوان شهید شاخص این رویداد معرفی شده است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان لامرد افزود: به منظور تبیین و معرفی شخصیت این شهید والامقام، تصمیم گرفته شده است مستندی از زندگی او تهیه شود؛ مستندی که ابعاد مختلف زندگی این معلم فداکار و قهرمان را در عرصههای مختلف، از زندگی روزمره تا فعالیتهای آموزشی و تربیتی، به تصویر میکشد.
علوی گفت: این مستند با مدت زمان حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه در حال تهیه است و هماکنون مراحل تصویربرداری آن به پایان رسیده و وارد مرحله تدوین شده است.
مدیر آموزش و پرورش لامرد در پایان اظهار امیدواری کرد که این اثر بتواند در معرفی هرچه بهتر شخصیت این شهید و تأثیرگذاری فرهنگی آن در میان معلمان و دانشآموزان مؤثر باشد.
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