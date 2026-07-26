خبرگزاری مهر، گروه استان ها- فرناز بهبودی: چهارم مرداد، تنها یک روز در تقویم نیست؛ روزی است که نام اردبیل با یکی از بزرگترین چهرههای عرفان، فرهنگ و هویت ایران گره میخورد. بزرگداشت شیخ صفیالدین اردبیلی، فرصتی برای بازخوانی میراث مردی است که خانقاهش، قرنهاست قلب تپنده تاریخ، معنویت و هنر این سرزمین به شمار میرود.
۴ مرداد فرصتی برای مرور تاریخ اردبیل است
اردبیل را بسیاری با سبلان، چشمههای آبگرم و طبیعت چشمنوازش میشناسند؛ اما هویت این شهر، بیش از هر چیز، در سایه نام مردی شکل گرفته که قرنها پیش چراغ عرفان را در این دیار روشن کرد؛ شیخ صفیالدین اردبیلی.
چهارم مرداد، روز بزرگداشت این عارف نامدار، فرصتی برای مرور بخشی از تاریخ ایران است؛ تاریخی که از خانقاه کوچک شیخ آغاز شد و بعدها به شکلگیری یکی از تأثیرگذارترین دورههای سیاسی و فرهنگی ایران انجامید. آرامگاه باشکوه او که امروز در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، نهتنها یک بنای تاریخی، بلکه نمادی از هنر، معماری، عرفان و هویت ایرانی است.
شیخ صفی شخصیتی تأثیرگذار در فرهنگ و اندیشه ایران بود
شیخ صفیالدین، فراتر از یک عارف، شخصیتی تأثیرگذار در فرهنگ و اندیشه ایران بود. آموزههای او بر پایه اخلاق، انساندوستی، معنویت و وحدت استوار بود و همین ویژگیها سبب شد تا نامش پس از گذشت قرنها همچنان زنده و الهامبخش باقی بماند.
چهارم مرداد، برای مردم اردبیل تنها یادآور یک شخصیت تاریخی نیست؛ بلکه یادآور ریشههایی است که این شهر را به یکی از مهمترین مراکز تمدن و فرهنگ ایران تبدیل کرده است. در چنین روزی، نگاهها دوباره به مجموعه جهانی شیخ صفیالدین دوخته میشود؛ مجموعهای که هر آجر آن، روایتگر بخشی از شکوه تاریخ این سرزمین است.
کارشناسان میراث فرهنگی بر این باورند که معرفی هرچه بیشتر شخصیت شیخ صفیالدین و ظرفیتهای فرهنگی مجموعه تاریخی او، میتواند نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی اردبیل ایفا کند؛ ظرفیتی که هنوز آنگونه که شایسته است، به جامعه و گردشگران داخلی و خارجی معرفی نشده است.
چهارم مرداد، فرصتی است تا بار دیگر به خود یادآوری کنیم که اردبیل تنها شهر طبیعت نیست؛ شهری است که بر شانههای تاریخ، عرفان و فرهنگ ایستاده است. بزرگداشت شیخ صفیالدین، بزرگداشت هویت، اصالت و میراثی است که از گذشته تا امروز، چراغ راه این سرزمین بوده است.
روز اردبیل، فرصتی برای بازخوانی هویت تاریخی این سرزمین
جلیل جباری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارم مرداد، روز بزرگداشت عارف نامدار، شیخ صفیالدین اردبیلی و آغاز هفته استان اردبیل، یادآور جایگاه رفیع این سرزمین در تاریخ، فرهنگ، عرفان و تمدن ایران اسلامی و فرصتی ارزشمند برای بازخوانی هویت، معرفی ظرفیتها و پاسداشت میراث گرانسنگ این دیار پرافتخار است.
وی افزود: شیخ صفیالدین اردبیلی، عارف، اندیشمند و شخصیتی ماندگار در تاریخ ایران و جهان اسلام، با سلوک معنوی، آموزههای اخلاقی و میراث ارزشمند خود، نام اردبیل را در گستره تاریخ جاودانه ساخته است. مجموعه تاریخی بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی که به عنوان یکی از آثار فاخر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده، نه تنها نمادی از هنر، معماری و معنویت ایرانی ـ اسلامی است، بلکه گواهی روشن بر نقش بیبدیل این خطه در شکلگیری هویت فرهنگی و تاریخی کشور به شمار میآید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: هفته استان اردبیل، فرصتی مغتنم برای معرفی داشتههای ارزشمند استانی است که از دیرباز مهد فرهنگ، ادب، عرفان و هنر بوده و امروز نیز با برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی کمنظیر، طبیعت بکر، قله باشکوه سبلان، چشمههای متعدد آبگرم، صنایعدستی اصیل، آیینها و سنتهای کهن و مردمانی فرهنگدوست و میهماننواز، یکی از مهمترین قطبهای گردشگری و فرهنگی ایران محسوب میشود.
ضرورت صیانت از میراثفرهنگی وحمایت از هنرمندان و صنعتگران
جباری ادامه داد: امروز، بیش از هر زمان دیگری، معرفی صحیح و صیانت از میراثفرهنگی، توسعه گردشگری پایدار و حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی، ضرورتی انکارناپذیر است. خوشبختانه استان اردبیل با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در این سه حوزه، زمینه مناسبی برای جذب سرمایهگذاری، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه متوازن فراهم کرده و با همافزایی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مشارکت مردم، مسیر رشد و شکوفایی را با قوت دنبال میکند.
اردبیل امروز همانند دوره صفویه باید نماد وفاق و همگرایی باشد
استاندار اردبیل نیز در حاشیه مراسم بزرگداشت روز اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یاد شیخ صفیالدین اردبیلی، تنها یادکرد یک پیر عارف نیست، بلکه توجه به جلوهای از یک سبک زندگی و یک مکتب فکری است که توانست با تلفیق عرفان ناب اسلامی و تعهد اجتماعی، سنگ بنای تمدنی را بگذارد که ایران را از افتراق، تشتت و پراکندگی نجات دهد.
استاندار اردبیل افزود: اردبیل میتواند به عنوانِ هاب دیپلماسی منطقهای، بستری برای گفتگوهای علمی، جشنوارههای فرهنگی و تبادلات اقتصادی میان نخبگان و فعالان بخش خصوصی کشورهای منطقه باشد و باید از ظرفیتهای نهفته در همسایگیمان برای شکوفایی اقتصادی، رفاه مردم و توسعه پایدار، بیشتر استفاده کنیم.
وی ادامه داد: جاذبههای طبیعی و خدادادی همانند چشمههای آبگرم معدنی، پتانسیلهای کشاورزی و صنایعدستیِ منحصر بهفرد، فرصتهای طلایی برای شکوفایی هرچه بیشتر استان اردبیل فراهم آوردهاند و ما علاوه بر استفاده حداکثری و درست از همه نعمتهای الهی باید ضرورت گذر از اقتصاد سنتی را مدنظر داشته باشیم.
چهارم مرداد روز پاسداشت نقش اردبیل در شکلگیری ایران یکپارچه و هویت ایرانی - اسلامی است
یکی از شهروندان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تاریخی این استان اظهار کرد: اردبیل فقط یک شهر نیست، بلکه بخشی از هویت ایران است. بسیاری از مردم، اردبیل را با سبلان و چشمههای آبگرم میشناسند، اما ریشههای هویت ملی ایران در این شهر نیز قابل جستوجو است.
وی افزود: از خانقاه شیخ صفیالدین، اندیشهای شکل گرفت که بعدها زمینهساز تأسیس دولت صفوی و ایجاد وحدت سیاسی و مذهبی ایران شد. به همین دلیل، چهارم مرداد تنها روز بزرگداشت یک عارف نیست، بلکه روز پاسداشت نقش اردبیل در شکلگیری ایران یکپارچه و هویت ایرانی ـ اسلامی است
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