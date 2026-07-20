به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز دوشنبه در مراسم بهره برداری از این مرکز درمانی با تاکید براهمیت دسترسی آسان به خدمات تخصصی دامپزشکی از سوی بهره برداران افزود: با بهره برداری از این مرکز، گام دیگری در جهت ارتقای استانداردهای بهداشتی در حوزه دامپزشکی در استان برداشته شد.
مهدی حامی با اشاره به قابلیتهای فنی این بیمارستان افزود: این مرکز با بهرهگیری از بخشهای درمانگاهی، آزمایشگاه اختصاصی، واحد رادیولوژی و تجهیزات پیشرفته تائید و تشخیص، تمامی خدمات مورد نیاز برای رسیدگی به وضعیت سلامت دامها را به صورت شبانهروزی تحت نظارت کارشناسان فنی ارائه میدهد.
وی اظهار کرد: توسعه مراکز درمانی استاندارد نه تنها دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی دامپزشکی را تسهیل میکند، بلکه با کنترل بیماریها و مدیریت بهداشتی جمعیت حیوانات، نقش بسزایی در ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از بروز بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان ایفا میکند.
حامی ادامه داد: سیاست این ادارهکل، نظارت دقیق بر عملکرد مراکز درمانی بخش خصوصی و حمایت از توسعه زیرساختهای استاندارد است و بر همین اساس، فعالیت این بیمارستان نیز تحت نظارت مستمر کارشناسان ادارهکل دامپزشکی قرار خواهد داشت تا خدماترسانی در این حوزه در چارچوب ضوابط بهداشتی و با بالاترین کیفیت انجام شود.
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