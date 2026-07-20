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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

افتتاح بیمارستان شبانه‌روزی دامپزشکی در آذربایجان‌شرقی

افتتاح بیمارستان شبانه‌روزی دامپزشکی در آذربایجان‌شرقی

تبریز- چهارمین بیمارستان شبانه‌روزی دامپزشکی آذربایجان‌ شرقی به منظور توسعه زیرساخت‌های درمانی دامپزشکی استان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز دوشنبه در مراسم بهره برداری از این مرکز درمانی با تاکید براهمیت دسترسی آسان به خدمات تخصصی دامپزشکی از سوی بهره برداران افزود: با بهره برداری از این مرکز، گام دیگری در جهت ارتقای استانداردهای بهداشتی در حوزه دامپزشکی در استان برداشته شد.

مهدی حامی با اشاره به قابلیت‌های فنی این بیمارستان افزود: این مرکز با بهره‌گیری از بخش‌های درمانگاهی، آزمایشگاه اختصاصی، واحد رادیولوژی و تجهیزات پیشرفته تائید و تشخیص، تمامی خدمات مورد نیاز برای رسیدگی به وضعیت سلامت دام‌ها را به صورت شبانه‌روزی تحت نظارت کارشناسان فنی ارائه می‌دهد.

وی اظهار کرد: توسعه مراکز درمانی استاندارد نه تنها دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی دامپزشکی را تسهیل می‌کند، بلکه با کنترل بیماری‌ها و مدیریت بهداشتی جمعیت حیوانات، نقش بسزایی در ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از بروز بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان ایفا می‌کند.

حامی ادامه داد: سیاست این اداره‌کل، نظارت دقیق بر عملکرد مراکز درمانی بخش خصوصی و حمایت از توسعه زیرساخت‌های استاندارد است و بر همین اساس، فعالیت این بیمارستان نیز تحت نظارت مستمر کارشناسان اداره‌کل دامپزشکی قرار خواهد داشت تا خدمات‌رسانی در این حوزه در چارچوب ضوابط بهداشتی و با بالاترین کیفیت انجام شود.

کد مطلب 6893823

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