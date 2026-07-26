پرداخت مستقیم یارانه کود به کشاورزان گلستانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی، صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای شیوه جدید پرداخت یارانه کودهای فسفاته و پتاسه خبر داد و اظهار کرد: با افزایش هزینه تأمین این نهاده‌ها به دلیل تغییر نرخ ارز، وزارت جهاد کشاورزی سازوکاری را برای حمایت مستقیم از کشاورزان طراحی کرده است.

وی افزود: بر اساس این سازوکار، یارانه خرید کودهای فسفاته و پتاسه از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی و به ازای هر کیسه کود، مستقیماً به حساب کشاورزان واریز می‌شود تا حمایت‌ها به‌صورت هدفمند و شفاف به دست بهره‌برداران واقعی برسد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به روند توزیع کود در استان گفت: شبکه توزیع کود همچنان از طریق کارگزاری‌های رسمی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان‌های مختلف انجام می‌شود. این شرکت وظیفه تأمین و توزیع کود در سطح استان را بر عهده دارد و پس از آن، کارگزاری‌های شهرستانی مسئول عرضه کود به کشاورزان هستند.

محمدی با تشریح میزان یارانه پرداختی برای هر کیسه ۵۰ کیلویی کود اظهار کرد: یارانه کود سوپر فسفات تریپل ۱۴ میلیون و ۸۰ هزار ریال، سوپر فسفات ۱۶ درصد پنج میلیون و ۱۲۰ هزار ریال، سوپر فسفات ۲۵ درصد هفت میلیون و ۶۸۰ هزار ریال، سولفات پتاسیم گرانوله ۱۱ میلیون ریال و کلرور پتاسیم گرانوله ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه به‌صورت مستمر انجام خواهد شد، افزود: مبالغ مربوط به یارانه خرید کود به‌صورت ماهانه و پس از تأمین اعتبار، حداکثر تا پنجم هر ماه به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از کشاورزانی که از هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اقدام به خرید کودهای فسفاته و پتاسه کرده‌اند خواست برای تکمیل اطلاعات خود به کارگزاری‌های شهرستان محل فعالیت مراجعه کنند یا از طریق سامانه «دولت من» شماره شبای بانک کشاورزی خود را ثبت کنند.

وی تأکید کرد: کشاورزانی که در سامانه «دولت من» ثبت‌نام نکرده باشند، در سامانه کنترل و پایش مواد کودی سابقه نداشته باشند یا شماره شبای بانک کشاورزی آنان ثبت نشده باشد، به‌عنوان دارای نقص اطلاعات شناخته شده و امکان پرداخت یارانه به آنان وجود نخواهد داشت.

محمدی همچنین از آغاز نخستین مرحله واریز یارانه خبر داد و گفت: پرداخت یارانه کود از سوم مردادماه آغاز شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمامی مبالغ ابلاغی طی روزهای آینده به حساب کشاورزان مشمول واریز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی، تمام ظرفیت خود را برای اجرای دقیق و سریع این طرح به کار گرفته است تا یارانه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست کشاورزان واقعی برسد و روند تأمین و مصرف نهاده‌های کشاورزی در استان بدون وقفه ادامه یابد.