آغاز همکاری فرهنگی گردشگری اردبیل با چالدران

به گزارش خبرنگار مهر،محمود صفری ظهر یکشنبه در مراسم خواهرخواندگی اردبیل با لاهیجان اظهار کرد:ما امروز در این مکان مقدس گرد هم آمدهایم؛ مکانی که افتخار دارد شهدای چالدران نیز در این منطقه و در جوار این مقبره آرام گرفتهاند. شهدایی که با عظمت و ایثار، از سرزمین چالدران و اردبیل برخاستند و برای دفاع از ارزشها و اعتقادات خود جانفشانی کردند.
وی افزود:این مکان مقدس نزدیک به ۲۰۰ سال شاهد تلاوت مستمر قرآن بوده است؛ بهگونهای که چراغ قرآن در این محل هیچگاه خاموش نشده و شبانهروز در آن تلاوت قرآن جریان داشته است. حضرت امام خمینی(ره) نیز علاقه و اعتقاد ویژهای به این مکان مقدس داشتند و گاهی مرحوم حاج احمد آقا را برای پیگیری امور مربوط به این مکان اعزام میکردند.
شهردار اردبیل گفت: نقل شده است که در یکی از سفرها، به دلیل شرایط نامساعد جوی و بارش برف، ایشان با دشواری به این مکان رسیدند و پس از بازگشت، بر اهمیت و جایگاه معنوی آن تأکید کردند. همچنین مقام معظم رهبری فرمودند که «اردبیل عهد بزرگی بر گردن ایران دارد»؛ چراکه این دیار نقش مهمی در تاریخ تشیع و شکلگیری هویت مذهبی کشور داشته است و مردم ایران همواره از اردبیل به نیکی یاد میکنند.
صفری ادامه داد: امروز گرد هم آمدهایم تا انشاءالله زمینه یک همکاری فرهنگی و گردشگری میان اردبیل،لاهیجان و چالدران فراهم شود؛ همکاریای که بتواند از نظر فرهنگی، تاریخی، گردشگری و توسعه شهری برای هر دو منطقه منشأ خیر و برکت باشد.
از حضور برادر عزیزمان از چالدران نیز تشکر میکنم؛ شهری که یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ایران است. نبرد چالدران و حوادث مرتبط با دوران شاه اسماعیل صفوی، بخش مهمی از تاریخ کشور ما را تشکیل میدهد و آثار و یادگارهای آن همچنان در تاریخ ایران ماندگار است.
وی ادامه داد: قرار است در ادامه، موضوع این تبادل فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی نیز مطرح شود تا بتوانیم برنامههای مشترک بیشتری را در این زمینه برگزار کنیم.
شهردار اردبیل گفت: تنها نکتهای که تأکید دارم این است که امیدواریم این تفاهم و همکاری صرفاً روی کاغذ باقی نماند. اگرچه میان برخی شهرهای کشور و حتی شهرهای خارج از کشور، برنامههای خواهرخواندگی و همکاری وجود دارد، اما هدف ما این است که این ارتباط با رویکردی معنوی، فرهنگی، گردشگری و توسعهای به یک حرکت ماندگار تبدیل شود.
صفری بیان کرد: امیدواریم با گسترش این ارتباط، زمینه تبادل فرهنگی، حضور گردشگران و اجرای برنامههای مشترک فراهم شود. ما نیز در هر زمان که برنامهای در مسیر پیشرفت و توسعه شهری و فرهنگی برگزار شود، در خدمت عزیزان خواهیم بود
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