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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

آغاز همکاری فرهنگی گردشگری اردبیل با چالدران

آغاز همکاری فرهنگی گردشگری اردبیل با چالدران

اردبیل- شهردار اردبیل گفت: همزمان با هفته اردبیل،همکاری فرهنگی گردشگری اردبیل با شهر چالدران در قالب یک تفاهم نامه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر،محمود صفری ظهر یکشنبه در مراسم خواهرخواندگی اردبیل با لاهیجان اظهار کرد:ما امروز در این مکان مقدس گرد هم آمده‌ایم؛ مکانی که افتخار دارد شهدای چالدران نیز در این منطقه و در جوار این مقبره آرام گرفته‌اند. شهدایی که با عظمت و ایثار، از سرزمین چالدران و اردبیل برخاستند و برای دفاع از ارزش‌ها و اعتقادات خود جانفشانی کردند.

وی افزود:این مکان مقدس نزدیک به ۲۰۰ سال شاهد تلاوت مستمر قرآن بوده است؛ به‌گونه‌ای که چراغ قرآن در این محل هیچ‌گاه خاموش نشده و شبانه‌روز در آن تلاوت قرآن جریان داشته است. حضرت امام خمینی(ره) نیز علاقه و اعتقاد ویژه‌ای به این مکان مقدس داشتند و گاهی مرحوم حاج احمد آقا را برای پیگیری امور مربوط به این مکان اعزام می‌کردند.

شهردار اردبیل گفت: نقل شده است که در یکی از سفرها، به دلیل شرایط نامساعد جوی و بارش برف، ایشان با دشواری به این مکان رسیدند و پس از بازگشت، بر اهمیت و جایگاه معنوی آن تأکید کردند. همچنین مقام معظم رهبری فرمودند که «اردبیل عهد بزرگی بر گردن ایران دارد»؛ چراکه این دیار نقش مهمی در تاریخ تشیع و شکل‌گیری هویت مذهبی کشور داشته است و مردم ایران همواره از اردبیل به نیکی یاد می‌کنند.

صفری ادامه داد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا ان‌شاءالله زمینه یک همکاری فرهنگی و گردشگری میان اردبیل،لاهیجان و چالدران فراهم شود؛ همکاری‌ای که بتواند از نظر فرهنگی، تاریخی، گردشگری و توسعه شهری برای هر دو منطقه منشأ خیر و برکت باشد.
از حضور برادر عزیزمان از چالدران نیز تشکر می‌کنم؛ شهری که یادآور یکی از بزرگ‌ترین رخدادهای تاریخی ایران است. نبرد چالدران و حوادث مرتبط با دوران شاه اسماعیل صفوی، بخش مهمی از تاریخ کشور ما را تشکیل می‌دهد و آثار و یادگارهای آن همچنان در تاریخ ایران ماندگار است.

وی ادامه داد: قرار است در ادامه، موضوع این تبادل فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی نیز مطرح شود تا بتوانیم برنامه‌های مشترک بیشتری را در این زمینه برگزار کنیم.
شهردار اردبیل گفت: تنها نکته‌ای که تأکید دارم این است که امیدواریم این تفاهم و همکاری صرفاً روی کاغذ باقی نماند. اگرچه میان برخی شهرهای کشور و حتی شهرهای خارج از کشور، برنامه‌های خواهرخواندگی و همکاری وجود دارد، اما هدف ما این است که این ارتباط با رویکردی معنوی، فرهنگی، گردشگری و توسعه‌ای به یک حرکت ماندگار تبدیل شود.

صفری بیان کرد: امیدواریم با گسترش این ارتباط، زمینه تبادل فرهنگی، حضور گردشگران و اجرای برنامه‌های مشترک فراهم شود. ما نیز در هر زمان که برنامه‌ای در مسیر پیشرفت و توسعه شهری و فرهنگی برگزار شود، در خدمت عزیزان خواهیم بود

کد مطلب 6899671

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