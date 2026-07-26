سایت شرط بندی مربی مشهور را از هدایت ایتالیا دور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب آندره‌آ پیرلو به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایتالیا که تا پیش از این در آستانه نهایی شدن قرار داشت، به دلیل حواشی مربوط به همکاری این مربی با یک شرکت شرط‌بندی روسی با تردیدهایی مواجه شده است.

روزنامه «گاتزتا دلو اسپورت» گزارش داده است که فدراسیون فوتبال ایتالیا در حال بررسی شرایط پیرلو پیش از نهایی کردن قرارداد با اوست؛ چرا که سرمربی پیشین یوونتوس از اکتبر سال گذشته به عنوان سفیر جهانی شرکت شرط‌بندی روسی فعالیت می‌کند.

مشکل اصلی مسئولان ایتالیایی صرفاً فعالیت این شرکت در حوزه شرط‌بندی نیست، بلکه ارتباط آن با روسیه و شرایط سیاسی موجود پس از جنگ اوکراین است. حضور پیرلو در برنامه تبلیغاتی این شرکت در مسکو در کنار مارکو ماتراتزی، دیگر سفیر این برند، باعث شده برخی نسبت به انتخاب او برای هدایت تیم ملی ایتالیا واکنش نشان دهند.

در همین رابطه، برخی سیاستمداران ایتالیایی نیز به این موضوع واکنش نشان داده و معتقدند فردی که قرار است نماینده تیم ملی کشور باشد باید نسبت به همکاری‌های تجاری خود ملاحظات بیشتری داشته باشد.

جیوانی مالاگو رئیس کمیته ملی المپیک ایتالیا، دستور داده است ارتباط پیرلو با شرکت و جزئیات قرارداد او مورد بررسی قرار گیرد. همچنین شرایط همکاری این مربی با باشگاه یونایتد اف‌سی دبی که مالک آن منافع اقتصادی در این شرکت شرط‌بندی دارد، زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

پیرلو در جولای ۲۰۲۵ هدایت یونایتد اف‌سی را بر عهده گرفت و چند ماه بعد به عنوان سفیر جهانی این شرکت شرط بندی معرفی شد. وکلای این مربی اعلام کرده‌اند این همکاری ارتباط مستقیمی با فعالیت او در باشگاه اماراتی دارد و با پایان قراردادش می‌تواند از این همکاری جدا شود.

با وجود این حواشی، از نظر فنی پیرلو همچنان گزینه مورد حمایت پائولو مالدینی و لئوناردو برای هدایت تیم ملی ایتالیاست. آنها معتقدند ستاره سابق آتزوری می‌تواند پروژه بازسازی تیم ملی را در بلندمدت پیش ببرد.

با این حال، تصمیم نهایی فدراسیون فوتبال ایتالیا به بررسی‌های بیشتر درباره این موضوع بستگی دارد و در صورتی که مانعی جدی ایجاد نشود، مذاکرات برای انتخاب پیرلو به عنوان سرمربی جدید آتزوری ادامه خواهد یافت.