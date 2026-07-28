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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

مانچینی در یک قدمی هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا

مانچینی در یک قدمی هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا

روبرتو مانچینی مربی مشهور ایتالیایی موافقت خود برای هدایت این تیم را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روبرتو مانچینی با فدراسیون فوتبال ایتالیا برای قبول هدایت تیم ملی این کشور به توافق نهایی رسیده و به‌زودی بار دیگر به عنوان سرمربی آتزوری معرفی خواهد شد.

فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور ایتالیایی در صفحه مجازی خود نوشت: پروژه حضور آندره‌آ پیرلو در رأس کادر فنی تیم ملی ایتالیا در آستانه امضای قرارداد متوقف شد. گفته می‌شود جووانی مالاگو، رئیس کمیته ملی المپیک ایتالیا، به دلیل همکاری پیرلو با برخی برندهای روسی، مانع نهایی شدن این قرارداد شد.

در پی این اتفاق، فدراسیون فوتبال ایتالیا مذاکرات خود را با مانچینی از سر گرفت و دو طرف بر سر آغاز همکاری جدید به توافق رسیدند.

مانچینی که در دوره نخست حضورش روی نیمکت آتزوری موفق شد تیم ملی ایتالیا را به قهرمانی رقابت‌های یورو ۲۰۲۰ برساند، اکنون در آستانه بازگشت به هدایت این تیم قرار دارد.

مانچینی در یک قدمی هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا

کد مطلب 6901933

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