به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش‌وپرورش، علی باقرزاده رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری، با اشاره به اهمیت پیوند میان سیاست‌های اداری و اهداف تربیتی، گفت: کیفیت در آموزش‌وپرورش زمانی معنا پیدا می‌کند که خروجی آن در رفتار، مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری و توانمندی دانش‌آموختگان قابل مشاهده باشد.

وی با بیان اینکه سامان‌دهی نیروی انسانی نباید به‌معنای صرفه‌جویی صرف تلقی شود، افزود: منظور از سامان‌دهی، تخصیص بهینه و عادلانه منابع محدود به فعالیت های مطلوب است؛ به‌گونه‌ای که این منابع در خدمت افزایش کیفیت آموزشی و کاهش نابرابری میان مدارس و مناطق قرار گیرد.

باقرزاده با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش فاصله استان‌ها در بهره‌مندی از نیروی انسانی، تصریح کرد: با اتصال اطلاعات مربوط به نقل‌وانتقالات، انتصابات، بازگشت نیروها و بازنشستگی‌ها، تصویر دقیق‌تری از وضعیت منابع انسانی به دست آمده و امکان برنامه‌ریزی مؤثرتر فراهم شده است.

رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری همچنین با اشاره به تجربه سال‌های گذشته و چالش‌های ناشی از کمبود معلم، گفت: اکنون با پیش‌بینی بازنشستگی‌ها و رصد مستمر وضعیت نیروها، امکان مدیریت به‌موقع و جلوگیری از تبدیل کمبودهای مقطعی به بحران‌های جدی فراهم شده است.

وی اشاره کرد: پیش بینی می شود که در آغاز سال تحصیلی، با بحران عمومی نیروی انسانی مواجه نخواهیم بود؛ هرچند ممکن است در برخی مناطق یا رشته‌ها کمبودهایی وجود داشته باشد که با استفاده از ظرفیت استان‌های دیگر و مدیریت منطقه‌ای قابل جبران است.

باقرزاده در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی همه برنامه‌های حوزه منابع انسانی، افزایش کیفیت آموزشی، توزیع عادلانه نیرو و تقویت فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان در سراسر کشور است.