مردم بام ایران میزبان زائران کربلا شدند؛ اعلام جانمایی مواکب

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ اربعین دیگری در راه است و قلوب رهپویان مکتب حسینی (ع) بار دیگر مهیای عزیمت به آستان قدس حسینی با پای تن و پای دل می‌شوند. اربعین نه فقط یک مناسبت دینی بلکه همایشی عظیم و معنوی از محبان و پیروان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام است که میلیون‌ها عاشق از سراسر جهان را دور هم جمع می‌کند تا پروانه‌وار گرد حرم مطهر حسینی در خاک پاک کربلا بگردند و با امام و پیشوای خود عاشقی کنند.

در بیان عشق و ارادت مسلمین به امام سومشان حضرت امام حسین علیه السلام همین بس که میلیون‌ها ایرانی و عراقی هر ساله بخشی از دارایی خود را نذر پیاده‌روی می‌کنند و صفر تا صد محافل و مجالس عزاداری و مواکب اربعین چه در ایران و چه در عراق از طریق نذورات مردمی برپا می‌شود.

امسال مردم ولایی چهارمحال و بختیاری و دوستداران اهل بیت علیهم السلام در بام ایران با ۳۱ موکب مردمی اربعین در مرز شلمچه و مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا افتخار میزبانی از زائران حسینی را دارند و با جمع‌آوری کمک‌ها و نذورات مردمی هر آنچه دارند در طبق اخلاص نهادند و پیشکش زائران کربلا می‌کنند.

برای آگاهی بیشتر از جانمایی و نوع فعالیت هر یک از مواکب ۳۱ گانه استان چهارمحال و بختیاری در پیاده‌روی اربعین، گفتگویی با مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان داشتیم که از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.

شهرستان شهرکرد بیشترین سهم را در برپایی مواکب اربعین دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین البرز رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام اربعین حسینی (ع) و با اشاره به اینکه امسال هم با وجود افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی ارادتمندان و خادمان اهل بیت علیهم السلام در استان مهیای میزبانی از زائران در مسیرهای منتهی به کربلای معلی هستند، اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذشته در تعداد مواکب شاهد رشد بودیم که خدمات گسترده را در بخش‌های متنوع شامل فرهنگی، آموزشی، رفاهی، درمانی و… ارائه می‌دهند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه موکب‌داران و خادمان استان خدمات متنوع پذیرایی در سه وعده را به زائران سیدالشهدا ارائه می‌دهند، ادامه داد: همچنین به همت دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس، هلال‌احمر و کادر درمان استان، چندین موکب درمانی در سراسر مسیر آماده ارائه خدمات بهداشتی درمانی به عموم مراجعان خواهند بود.

وی گفت: برپایی محافل انس و تلاوت قرآن کریم، برگزاری مراسم روضه و مداحی، مجالس سوگواری اباعبدالله‌الحسین (ع)، جلسات پرسش و پاسخ به سوالات و شبهات و نیز سخنرانی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی و قرآنی است که در ۲ موکب فرهنگی چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی شده است.

رئیسی با بیان اینکه از مجموع ۳۱ موکب مستقر در مسیر پیاده‌روی اربعین شهرستان شهرکرد با ۱۵ موکب بیشترین سهم را دارد، گفت: همچنین ۳ موکب از شهرستان بن و ۳ موکب از لردگان به خدمت‌رسانی می‌پردازند؛ بروجن و اردل هر کدام دو مورد و سایر شهرستان‌ها جز کوهرنگ هر کدام یک موکب را برپا می‌کنند.

وی در خصوص جانمایی مواکب استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در مسیر نجف به کربلا، عمود ۱۳۰۱ چهار موکب قمر بنی هاشم (ع) شهرکرد، ثارالله (ع) شهرستان بن، بهداشتی درمانی عقیله بنی هاشم شهرکرد و ترابری منتظران ظهور شهرستان کیار مستقر شده و به ارائه خدمات اسکان و تغذیه، بهداشتی و درمانی می‌پردازند.

رئیسی ادامه داد: در مسیر نجف به کربلا عمود ۱۳۳۴، موکب رضوی مهدی فاطمه سلام الله علیهما از شهرکرد ویژه اسکان بانوان و خدمات فرهنگی، موکب پذیرایی حضرت علی اصغر شهرستان خان‌میرزا، موکب درمانی حضرت ابوالفضل علیه السلام شهرستان فارسان، موکب اسکان و پذیرایی کریم اهل بیت لردگان، موکب پذیرایی حضرت علی اصغر شهر وردنجان، موکب فرهنگی خدام الزهرا (س) شهرکرد و موکب اسکان حضرت زینب (س) شهر کیان مستقرند و آماده میزبانی از زوار هستند.

این فعال فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: در مسیر نجف به کربلا عمود ۱۴۰۲، حسینیه یا علی (ع) موکب اسکان و پذیرایی احباب الرضا (ع) و موکب اسکان و پذیرایی محبان الائمه (ع) هر دو از شهرکرد آماده میزبانی‌اند.

خدمات متنوع مواکب اربعین چهارمحال و بختیاری

رئیسی افزود: همچنین موکب اسکان و پذیرایی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) لردگان و موکب شهدای شهرستان فلارد ویژه اسکان و پذیرایی در کربلای معلی، خیابان مستشفی الکفیل، پشت نمایشگاه، شهدای خلف مستقر شده‌اند. در مسیر نجف به کربلا عمود ۱۱۳۰ نیز موکب خدماتی برکات الحسین (ع) از شهرستان فرخشهر مستقر است.

وی با اشاره به اینکه موکب اسکان و پذیرایی عبدالله بن حسن (ع) شهرکرد در کربلای معلی خیابان میثم تمار، کوچه حسینیه مهیای میزبانی است، گفت: موکب جهادی امام رضا (ع) این شهرستان نیز در مسیر نجف به کربلا عمود ۵۲۷ آماده ارائه خدمات اسکان و پذیرایی است.

رئیسی با اشاره به اینکه موکب جهادی محبان مهدی (عج) شهرستان بروجن در مسیر نجف اشرف به کوفه، طریق العلما، عمود ۴۰ میزبان عاشقان و دلدادگان اباعبدالله (ع) بوده و خدمات اسکان و پذیرایی خواهند داشت، افزود: از شهرستان بروجن همچنین موکب ریحانة النبی (س) در نجف اشرف، طریق الحسین (ع)، عمود ۱۷۴ مستقر می‌شود و خدمت‌رسانی به زائران در زمینه اسکان و تغذیه را پیش می‌برد.

وی با اشاره به خدمت‌رسانی موکب خادمین قرآن و عترت (ع) اردل مانند سال‌های پیشین، افزود: این موکب نیز به همت قرآنیان این منطقه در مرز شلمچه، عمود ۲۶۱ مستقر شده و به ارائه خدمات پذیرایی از زوار حسینی می‌پردازند.

رئیسی با تأکید بر اینکه موکب فرهنگی امامزادگان چهارمحال و بختیاری به همت اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان در شهر سامراء مستقر خواهد بود، گفت: موکب شهدای جبهه مقاومت از شهرکرد نیز در کربلای معلی، حی العامل، سوق الوسط، حسینیه الکوثر مستقر شده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان از استقرار موکب درمانی محبان حضرت زینب (س) شهرکرد در نجف اشرف، طریق العلما، عمود ۴۰ خبر داد و افزود: موکب شهدای استان چهارمحال و بختیاری نیز در کربلای معلی، خیابان مستشفی الکفیل، پشت نمایشگاه، شهدای خلف مستقر است.

رئیسی با بیان اینکه عمود ۱۱۹۰ در مسیر نجف به کربلا محل استقرار موکب پذیرایی بنی فاطمه (س) لردگان است، ادامه داد: موکب پذیرایی حضرت سیدالشهدا علیه السلام اردل نیز در کربلای معلی، خیابان باب البغداد، نرسیده به هتل ریحان، جنب ساحه شندی آماده میزبانی از زائران حسینی است. همچنین موکب اسکان حضرت زینب کبری (س) شهرکرد در کربلای معلی، صحن عقیله بنی هاشم مستقر شده است.

وی با اشاره به اینکه تنها موکب شهرستان سامان با نام موکب پذیرایی عمان سامانی در مرز شلمچه آماده میزبانی از زائران حسینی است، گفت: همچنین خادمان موکب اسکان و پذیرایی عاشقان ابوالفضل لردگان نیز در مسیر لردگان به خوزستان در شهر لردگان، از زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام پذیرایی می‌کنند.