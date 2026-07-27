نوجوانان کشتی ایران برای قهرمانی جهان می جنگند/ نیاز به صبوری داریم

صادق گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در مسابقات جهانی آذربایجان گفت: برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، ۹ مرحله اردوی آمادهسازی را پشت سر گذاشتیم که شامل پنج اردوی پیش از مسابقات قهرمانی آسیا و چهار اردوی منتهی به رقابتهای جهانی بود. هرچند در جام پیروزی در ترکیه شرکت نکردیم، اما حضور در مسابقات قهرمانی آسیا فرصت خوبی برای ارزیابی تیم بود. نسبت به رقابتهای آسیایی دانانگ نیز در اوزان ۶۵ و ۷۱ کیلوگرم با ترکیب جدید راهی مسابقات جهانی میشویم.
وی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در ردههای پایه گفت: کشتی برای پوستاندازی و تربیت نسل جدید به زمان نیاز دارد و نباید تنها به نتایج مقطعی نگاه کنیم. هدف نهایی باید کسب مدال طلای المپیک باشد و برای رسیدن به آن باید در ردههای پایه با صبوری برنامهریزی کرد. ما در رده بزرگسالان پشتوانه نداریم و از الان باید به فکر باشیم و بهترین فرصت است که از حالا روی ردههای پایه کار کنیم تا نسل خوبی را برای آینده آماده کنیم.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ادامه داد: سال گذشته نایبقهرمان جهان شدیم، اما با وجود حضور در چند دیدار فینال نتوانستیم مدال طلا کسب کنیم. امیدواریم امسال عملکرد بهتری داشته باشیم و عنوان قهرمانی جهان را به دست آوریم.البته امسال کار ما سختتر خواهد بود چرا که امتیاز روسها حساب میشود و آنها در تلاش هستند که بهترین عملکرد خود را نشان بدهند. آمریکا هم یکی از مدعیان است و با تمام توان به میدان میآید. ما هم تلاش میکنیم با تمام توان به میدان برویم تا بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.
گودرزی با اشاره به اهمیت پشتوانهسازی برای کشتی ایران افزود: مهمترین هدف ما ساختن آینده کشتی کشور است. نفراتی که امسال در رده نوجوانان به میدان میروند، میتوانند در سالهای آینده نیز در رده جوانان برای تیم ملی رقابت کنند و این موضوع به تقویت پشتوانه تیمهای ملی کمک خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: امروز کشتی ایران بیش از هر زمان دیگری به پشتوانه نیاز دارد و باید از ردههای نوجوانان و جوانان برای تأمین نفرات تیم ملی بزرگسالان برنامهریزی کنیم. من هم از ابتدا با هدف کمک به کشتی ایران این مسئولیت را پذیرفتم.
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