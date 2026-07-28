طاهری: آسانی مشکلی برای بازی کردن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری در حاشیه مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ برتر برای فصل بیست و ششم اظهار داشت: واقعاً نمیدانم چه باید بگویم، اما برخی افراد اعتبارشان را از استقلال گرفتهاند و بعد از جدایی، برای این باشگاه حاشیهسازی میکنند که این رفتار درست نیست. شاید با باشگاه اختلافنظر داشته باشند، اما اینکه علیه استقلال حاشیه ایجاد کنند، قابل قبول نیست.
وی در خصوص شایعات مربوط به درگیری با برخی اعضای تیم گفت: هیچ درگیری با کسی نداشتهام. تنها از یکی از اعضا خواستم تلفن همراهش روشن باشد تا در صورت نیاز بتوانیم با او در ارتباط باشیم و موضوع دیگری وجود نداشت.
سرپرست استقلال درباره آخرین وضعیت باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه تصریح کرد: هیچکس از زمان دقیق باز شدن پنجره اطلاع ندارد و همه زمانی از آن باخبر میشوند که حکم مربوطه صادر شود. تا این لحظه هیچ خبر قطعی در این خصوص وجود ندارد و این موضوع هم در اختیار من نیست.
طاهری با اشاره به جذب بازیکنان جدید استقلال افزود: برای جذب بازیکنان جدید زحمات زیادی کشیده شده و انرژی فراوانی صرف این موضوع شده است. طبیعی است که همه منتظر ثبت قرارداد این بازیکنان باشند.
وی در واکنش به انتشار برخی اخبار و شایعات درباره استقلال گفت: انتشار اخبار کذب و تزریق اطلاعات نادرست به هواداران استقلال، موضوعی نیست که باشگاه بتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. شاید برخی تصور میکردند پنجره نقلوانتقالاتی باز میشود، اما وقتی این اتفاق نیفتاد، شروع به طرح مسائل مختلف درباره باشگاه کردند. هیچکس حق ندارد موضوعاتی مانند تبانی را به استقلال نسبت دهد، زیرا چنین مسائلی به این باشگاه نمیخورد.
سرپرست استقلال در خصوص وضعیت جذب بازیکنان جدید نیز اظهار داشت: انتخاب بازیکنان بر عهده کادر فنی است و هر بازیکنی که کادر فنی بخواهد، تاجرنیا برای جذب او اقدامات لازم را انجام میدهد.
وی درباره برنامههای آمادهسازی تیم گفت: از اواخر هفته اردوی تیم در تهران آغاز خواهد شد. در حال حاضر نیز تمرینات به خوبی در حال برگزاری است، بازیکنان با انگیزه تمرین میکنند و تیم در آرامش کامل قرار دارد؛ البته به شرطی که برای آن حاشیه ایجاد نشود و برگزاری اردو در تهران هم به درخواست سهراب بختیاری زاده سرمربی تیم بوده است.
طاهری درباره وضعیت پزشکی جلال الدین ماشاریپوف نیز خاطرنشان کرد: با پزشک تیم در ارتباط هستیم و امیدواریم هرچه زودتر سلامتی کامل خود را به دست آورد و به تمرینات بازگردد.
وی همچنین شایعه فسخ قرارداد یاسر آسانی پیش از خروج از ایران را تکذیب کرد و گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و او قراردادش را فسخ نکرده است.
سرپرست استقلال در پایان بار دیگر از انتشار شایعات انتقاد کرد و افزود: همانطور که در ابتدای صحبتهایم گفتم، برخی افراد که اعتبار خود را از استقلال به دست آوردهاند، با انتشار یک پست در فضای مجازی شایعاتی را مطرح میکنند. امروز فضای مجازی آنقدر گسترده شده که با انتشار یک مطلب، آن خبر در مدت کوتاهی در همه جا دیده میشود و همین موضوع باعث ایجاد حاشیه برای باشگاه میشود.
بیژن طاهری سرپرست تیم فوتبال استقلال پس از برگزاری مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره رقابتهای لیگ برتر درباره برنامه مسابقات این تیم اظهار داشت: بازیهای ابتدایی ما سخت است اما در مجموع از قرعهای که برای استقلال رقم خورده رضایت دارم.
وی درباره برگزاری دیدار دربی در هفته پنجم گفت: خوب است که این اتفاق افتاده و دربی در هفته پنجم برگزار میشود.
سرپرست استقلال در خصوص محل میزبانی این تیم در فصل جدید نیز گفت: هنوز جای خاصی برای میزبانی انتخاب نشده و اصلاً انتخابی در این زمینه نداریم.
طاهری درباره تصمیمات مدیریتی باشگاه و وضعیت بازیکنان ادامه داد: تاجرنیا تشخیص میدهد چه کسی در استقلال بماند و چه کسی ماندگار باشد. تصمیمات لازم در این زمینه گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط استقلال برای فصل جدید عنوان کرد: مهمترین دغدغه ما جام سال گذشته است و باید احساسات هواداران را هم در نظر بگیریم.
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