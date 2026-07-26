گزینه خارجی استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در ادامه برنامههای خود برای تکمیل کادر فنی، مذاکرات با گزینههای مورد نظر برای حضور در جمع دستیاران سهراب بختیاریزاده را دنبال میکند و به نظر میرسد یک مربی اسپانیایی شانس بیشتری برای حضور در جمع آبیپوشان دارد.
خواکین گیل مربی اسپانیایی و عضو سابق کادر فنی پرسپولیس، گزینه اصلی استقلالیها برای حضور به عنوان دستیار بختیاریزاده محسوب میشود. مذاکرات میان دو طرف انجام شده و طبق پیگیریها، توافقات لازم برای همکاری صورت گرفته است.
در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، گیل به زودی به کادر فنی استقلال اضافه خواهد شد تا در کنار اوزجان بیزاتی، دومین مربی خارجی حاضر در کادر فنی آبیپوشان باشد.
استقلالیها در شرایطی به دنبال تقویت کادر فنی خود هستند که فصل جدید رقابتها را در پیش دارند و علاوه بر مسابقات داخلی، باید در رقابتهای آسیایی نیز حضور پیدا کنند. به همین دلیل، مدیران باشگاه تلاش دارند با جذب نیروهای تخصصی، شرایط لازم برای آمادهسازی بهتر تیم را فراهم کنند.
خواکین گیل پیش از این سابقه حضور در فوتبال ایران را دارد و در مقطعی به عنوان یکی از اعضای کادر فنی پرسپولیس فعالیت کرده است. تجربه کار در فوتبال ایران و شناخت او از شرایط مسابقات داخلی، از جمله دلایلی است که باعث شده نام این مربی اسپانیایی در فهرست گزینههای استقلال قرار بگیرد.
با نهایی شدن حضور گیل، کادر فنی استقلال در کنار سهراب بختیاریزاده با ترکیبی از مربیان ایرانی و خارجی فعالیت خواهد کرد و باید دید این تغییرات تا چه اندازه میتواند به آبیپوشان برای فصل پیش رو کمک کند.
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