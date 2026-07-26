به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی هلدینگ مالک باشگاه استقلال قرار است صبح روز دوشنبه (پنجم مردادماه) برگزار شود؛ جلسه‌ای که یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در آن، تعیین تکلیف مدیریت باشگاه استقلال و انتخاب مدیرعامل جدید آبی‌پوشان خواهد بود.

استقلال در ماه‌های اخیر بدون حضور یک مدیرعامل مستقل فعالیت خود را دنبال کرده و حالا با نزدیک شدن به یک سال از این وضعیت، مالکان باشگاه باید برای انتخاب فردی که سکان اجرایی این باشگاه پرطرفدار را در دست بگیرد، تصمیم‌گیری کنند.

پس از استعفای علی نظری جویباری در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ از مدیرعاملی باشگاه استقلال، علی تاجرنیا که در آن مقطع ریاست هیئت مدیره و نمایندگی هلدینگ در باشگاه را بر عهده داشت، به عنوان سرپرست مدیرعاملی انتخاب شد تا امور اجرایی باشگاه را مدیریت کند.

با این حال، حضور تاجرنیا در جایگاه سرپرست مدیرعاملی قرار بود راهکاری موقت باشد و اکنون با گذشت ماه‌ها از این اتفاق، انتخاب مدیرعامل جدید به یکی از مهم‌ترین تصمیمات پیش روی هلدینگ مالک استقلال تبدیل شده است.

تاجرنیا پیش از این نیز اعلام کرده بود که علاقه‌ای به حضور دائمی در سمت مدیرعاملی باشگاه ندارد و قصد دارد همچنان در جایگاه مدیریتی خود در هیئت مدیره و به عنوان نماینده هلدینگ فعالیت کند. بر همین اساس، هواداران استقلال باید منتظر معرفی مدیرعامل جدیدی باشند که مسئولیت اداره باشگاه را به صورت رسمی بر عهده بگیرد.

ترکیب جدید هیئت مدیره استقلال

پس از تغییرات صورت گرفته در ساختار مدیریتی باشگاه استقلال و کنار رفتن محمودرضا بابایی و مجتبی فریدونی، ترکیب جدید هیئت مدیره این باشگاه قرار است با حضور افراد زیر شکل بگیرد:

* علی تاجرنیا

* علی نظری جویباری

* محمدرضا نجفی

* مصطفی متدین

* سیدحسین علوی‌مقدم

اکنون این اعضا در کنار مالکان باشگاه باید درباره یکی از مهم‌ترین تصمیمات مدیریتی استقلال در آستانه فصل جدید رقابت‌ها به جمع‌بندی برسند.

چالش‌های بزرگ مدیرعامل آینده استقلال

باشگاه استقلال در شرایطی به دنبال معرفی مدیرعامل جدید خود است که با چالش‌های مهمی روبه‌رو شده است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های آبی‌پوشان در فصل نقل‌وانتقالات، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه است؛ موضوعی که باعث شده استقلالی‌ها برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید و تقویت تیم با محدودیت‌هایی مواجه شوند.

این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که استقلال در فصل پیش رو علاوه بر رقابت‌های داخلی، باید در مسابقات آسیایی و لیگ نخبگان آسیا نیز حضور پیدا کند و برای موفقیت در این رقابت‌ها نیازمند تقویت ترکیب خود است.

مدیرعامل جدید استقلال علاوه بر مسائل نقل‌وانتقالاتی، باید در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت منابع مالی، حل پرونده‌های حقوقی، ایجاد ثبات مدیریتی و فراهم کردن شرایط لازم برای موفقیت تیم نیز تصمیم‌های مهمی اتخاذ کند.

اکنون همه نگاه‌ها به جلسه فردای مجمع عمومی هلدینگ مالک باشگاه استقلال است؛ جایی که باید مشخص شود چه فردی قرار است پس از یک دوره طولانی بلاتکلیفی مدیریتی، مسئولیت اداره یکی از پرهوادارترین باشگاه‌های فوتبال ایران را بر عهده بگیرد.