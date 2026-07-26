آسانی پس از توافق با استقلال: مشتاق دیدن هواداران هستم

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال پس از برگزاری جلسه با مدیران این باشگاه خبر از ماندن در این تیم داد و در یک پیام خطاب به هواداران این تیم در فضای مجازی نوشت: « هواداران عزیز استقلال، از امروز با تمام وجود در کنار شما هستم؛ در کنار بزرگ‌ترین باشگاه ایران و هوادارانی که سرشار از عشق و وفاداری هستند.

امیدوارم در کنار یکدیگر روزهای بزرگی را رقم بزنیم، خاطراتی ماندگار بسازیم و موفقیت‌های بیشتری را برای استقلال جشن بگیریم.

بی‌صبرانه منتظر دیدار شما هستم.»

لازم به ذکر است که آسانی پس از انجام تست های پزشکی پیش فصل استقلال، اقدام به ترک تهران کرد اما پس از مذاکره مجدد با مدیران این باشگاه تصمیم گرفت تا به کار خود در این تیم ادامه دهد.