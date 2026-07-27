نصب المان علامه مقدس اردبیلی گامی برای احیای هویت عرفانی شهر است

میرمحمد سیدهاشمی، در گفتوگو با خبرنگار مهر از رونمایی المان علامه مقدس اردبیلی در محله نیار خبر داد و اعلام کرد: این آیین همزمان با چهارم مردادماه و در چارچوب برنامههای هفته اردبیل و پاسداشت گردشگری مفاخر علمی، معنوی و عرفانی این خطه برگزار شد.
وی با اشاره به جایگاه والای علامه مقدس اردبیلی بهعنوان یکی از مفاخر بزرگ جهان تشیع، افزود: هدف از نصب این المان، معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای غنی عرفانی و علمی اردبیل و ترویج هویت فرهنگی این شهر است. سیدهاشمی افزود: امید داریم در آینده نیز شاهد بهرهبرداری از مفاخر دیگر این دیار در نقاط مختلف شهر باشیم.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: نصب این المان، پاسخ به دغدغهای چندساله از سوی مردم محله نیار بود و امروز آیین بهرهبرداری و نمادگشایی از آن با استقبال خوبی روبهرو شد.
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