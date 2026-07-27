درمان کامل ۳۰ بیمار مبتلا به هپاتیت C در جنوب غرب خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه بیماریابی هدفمند اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون در گروههای هدف و آسیبپذیر، ۴۵۷ مورد تست غربالگری انجام شده که پس از انجام آزمایشهای تکمیلی و تأییدی، ۳۷ مورد ابتلا به هپاتیت C بهطور قطعی شناسایی و وارد چرخه مراقبت و درمان شدند.
وی افزود: خوشبختانه با پیگیری مستمر روند درمان، تاکنون برای ۳۰ بیمار مبتلا به هپاتیت C خاتمه درمان ثبت شده و ۳ مورد نیز در حال درمان هستند؛ موضوعی که نشاندهنده اثربخشی درمانهای نوین و اهمیت شناسایی بهموقع بیماران است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: هپاتیتهای ویروسی، بهویژه انواع B و C، در صورت تشخیص دیرهنگام میتوانند عوارض جدی برای سلامت افراد ایجاد کنند، اما امروزه با پیشرفتهای پزشکی، امکان درمان کامل هپاتیت C و کنترل مؤثر هپاتیت B فراهم شده است.
بهشتی با تأکید بر نقش مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری، آزمایشگاههای تشخیصی و تیمهای سلامت در شناسایی و درمان بیماران گفت: بیماریابی هدفمند در گروههای پرخطر، ارجاع بهموقع بیماران و تکمیل فرآیند درمان، از مهمترین اقدامات برای قطع زنجیره انتقال و حرکت به سوی حذف هپاتیت است.
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