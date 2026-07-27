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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

خدمت‌رسانی به زائران با نظم و آرامش در حال انجام است

خدمت‌رسانی به زائران با نظم و آرامش در حال انجام است

ایلام- فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت: خدمت‌رسانی به زائران در مرزهای کشور با نظم و آرامش در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی در جریان بازدید از پایانه مرزی مهران با اشاره به تجربه موفق پلیس در مدیریت مأموریت اربعین طی سال‌های گذشته، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی مطلوب میان بخش‌های مختلف انتظامی، مرزبانی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، روند خدمت‌رسانی به زائران با نظم و آرامش در حال انجام است.

وی با بیان اینکه طرح‌های انتظامی، امنیتی، ترافیکی و خدمات گذرنامه‌ای به‌صورت هدفمند در مرز مهران اجرا می‌شود، افزود: همکاران پلیس با آمادگی کامل در تلاش هستند تا مشکلات احتمالی زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شده و تردد آنان با سهولت انجام شود.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا، تعامل و هماهنگی با مرزبانان کشور عراق و دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در تسهیل تردد زائران دانست و تصریح کرد: این همکاری‌ها موجب ارتقای امنیت، روان‌سازی تردد و ارائه خدمات مطلوب به زائران شده است.

سردار شرفی همچنین با اشاره به استقرار امکانات امدادی و درمانی در مرز، از آمادگی کامل مجموعه‌های خدمات‌رسان برای پاسخگویی به نیازهای زائران خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پیش‌بینی شده است.

وی در پایان با توصیه به زائران خاطرنشان کرد: زائران پیش از سفر، اسناد مسافرتی خود را بررسی کرده، سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند، مراقب کودکان و سالمندان باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل، از خدمات و راهنمایی‌های پلیس و دستگاه‌های مستقر در مرز استفاده کنند.

کد مطلب 6900843

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