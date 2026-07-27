به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی در جریان بازدید از پایانه مرزی مهران با اشاره به تجربه موفق پلیس در مدیریت مأموریت اربعین طی سال‌های گذشته، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی مطلوب میان بخش‌های مختلف انتظامی، مرزبانی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، روند خدمت‌رسانی به زائران با نظم و آرامش در حال انجام است.

وی با بیان اینکه طرح‌های انتظامی، امنیتی، ترافیکی و خدمات گذرنامه‌ای به‌صورت هدفمند در مرز مهران اجرا می‌شود، افزود: همکاران پلیس با آمادگی کامل در تلاش هستند تا مشکلات احتمالی زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شده و تردد آنان با سهولت انجام شود.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا، تعامل و هماهنگی با مرزبانان کشور عراق و دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در تسهیل تردد زائران دانست و تصریح کرد: این همکاری‌ها موجب ارتقای امنیت، روان‌سازی تردد و ارائه خدمات مطلوب به زائران شده است.

سردار شرفی همچنین با اشاره به استقرار امکانات امدادی و درمانی در مرز، از آمادگی کامل مجموعه‌های خدمات‌رسان برای پاسخگویی به نیازهای زائران خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پیش‌بینی شده است.

وی در پایان با توصیه به زائران خاطرنشان کرد: زائران پیش از سفر، اسناد مسافرتی خود را بررسی کرده، سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند، مراقب کودکان و سالمندان باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل، از خدمات و راهنمایی‌های پلیس و دستگاه‌های مستقر در مرز استفاده کنند.