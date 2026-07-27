به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی ظهر امروز دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره بهضرورت تعامل میان مسئولان و رسانهها، اظهار داشت: انتظار ما این نیست که رسانهها یک کار را از صفر تا صد انجام دهند و سپس ما را دعوت کنند، یا اینکه منتظر بمانند مجموعه دیگری کاری را به پایان برساند و بعد درباره آن صحبت شود؛ بلکه باید در کنار یکدیگر کارها را تکمیل کنیم.
مطالبهگری باید مبتنی بر منطق، استدلال و کار کارشناسی باشد
وی افزود: مجموعههای مختلف باید مکمل یکدیگر باشند؛ رسانهها، مسئولان، نهادهای فرهنگی و اجتماعی هرکدام بخشی از یک مسیر هستند و همکاری و همافزایی میان آنان میتواند مسائل را سریعتر به نتیجه برساند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به فضای مطالبهگری در استان، گفت: زمانی که به لرستان آمدم، مشاهده کردم روحیه مطالبهگری در میان مردم و فعالان اجتماعی وجود دارد، اما این مطالبهگری باید تبدیل به یک گفتمان عمومی شود.
حجتالاسلام شاهرخی، تصریح کرد: مطالبهگری باید مبتنی بر منطق، استدلال و کار کارشناسی باشد؛ چراکه مطالبهای که پشتوانه علمی و کارشناسی داشته باشد، میتواند مسئولان را برای حل مشکلات همراه کند.
برخی از مسیر مطالبهگری صحیح خارج شدهاند
وی با اشاره به موضوع آب و پیگیریهای انجامشده در این زمینه، اظهار داشت: درگذشته بسیاری از مسائل، از جمله موضوع کمبود آب، در جلسات محدود و اتاقهای بسته مطرح میشد، اما به یک مطالبه عمومی و گفتمان اجتماعی تبدیل نشده بود.
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: زمانی که شهید آیتالله رئیسی به استان لرستان سفرکرده بود، بیان کرد که در این استان از نماینده ولیفقیه تا مسئولان و مردم، همه درباره موضوع آب با او صحبت کردند؛ این نشان میداد که مسئله آب به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
حجتالاسلام شاهرخی، تصریح کرد: از ابتدای حضور در استان، یکی از نخستین موضوعاتی که پیگیری کردم مسئله آب، سدهای نیمهتمام و پروژههای مرتبط با منابع آبی بود و این موضوع از طریق دفتر مقام معظم رهبری نیز دنبال شد.
وی تأکید کرد: تلاش ما این بوده است که روحیه مطالبهگری صحیح، منطقی و کارشناسی در جامعه تقویت شود؛ هرچند متأسفانه برخی افراد در مقاطعی از مسیر مطالبهگری خارج شده و به سمت بداخلاقی، بدزبانی و بیان مطالب خلاف واقع رفتهاند.
رسانه باید با نگاه علمی و پژوهشی مسائل جامعه را بررسی کند
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به نقش رسانهها در شکلگیری گفتمانهای اجتماعی، بیان کرد: رسانهها میتوانند موضوعات مهم جامعه را از سطح محدود خارج کرده و به یک گفتمان عمومی تبدیل کنند.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: رسانه باید با نگاه علمی و پژوهشی مسائل جامعه را بررسی کند و با تحلیل دقیق، زمینه تصمیمگیری بهتر مسئولان را فراهم آورد.
وی با اشاره به یک نمونه پژوهشی انجامشده درباره فضای رسانهای استان، گفت: مجموعهای با بررسی چند کانال پربازدید و فعال استان، میزان پرداختن آنها به موضوعاتی همچون عدالت، پیشرفت، اشتغال، بیکاری، طلاق، جوانان، اسلام، انقلاب و دانشگاه را بررسی کرده بود.
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: پس از انجام این بررسی، همین شاخصها در کانال اطلاعرسانی دفتر نماینده ولیفقیه نیز بررسی شد و مشخص شد که این موضوعات در آن مجموعه با فراوانی بیشتری موردتوجه قرار گرفته است.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: این موضوع نشان میدهد که مسیر حرکت ما بر اساس دغدغههای واقعی جامعه و مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم است.
اثرگذاری مسائل نیازمند تبیین رسانهای است
وی با اشاره به موضوع آسیبهای اجتماعی، اظهار داشت: گاهی موضوعی در خطبههای نمازجمعه مطرح میشود، اما برای اثرگذاری بیشتر نیازمند تبیین رسانهای، تحلیل کارشناسی و پیگیری اجتماعی است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به موضوع گیاهان ممنوعه و آسیبهای ناشی از آن، گفت: ما در نمازجمعه درباره این موضوع صحبت کردهایم و حتی نظر مراجع تقلید را نیز بیان کردهایم، اما این پرسش وجود دارد که چه کسی باید این موضوع را از مرحله بیان عمومی تا پیگیری مسئولان دنبال کند؟
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: رسانهها میتوانند در این زمینه نقش مهمی داشته باشند؛ باید پرسشگری کنند که چه کسی تولید کرده، چه کسی خریداری کرده، چه کسی نگهداری کرده و چه فرایندی باعث گسترش این آسیب شده است.
وی تأکید کرد: انتظار نداریم همه مسائل از سوی امامجمعه دنبال شود؛ بلکه باید میان امامجمعه، رسانهها، مسئولان و نهادهای مرتبط یک همکاری کارشناسی شکل بگیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
یکی از وظایف مهم ما شنیدن مطالبات مردم و پیگیری مشکلات آنها است
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه، اظهار داشت: یکی از وظایف مهم ما شنیدن مطالبات مردم و پیگیری مشکلات آنها است و در این مسیر تلاش شده است سازوکاری برای رسیدگی دقیقتر به درخواستها و مراجعات مردمی ایجاد شود.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: بارها به جوانان، تشکلهای فرهنگی، بسیج، کانونهای فرهنگی هنری، اتحادیه انجمنهای اسلامی، مجموعههای دانشجویی و دانشآموزی اعلام کردهام که هر مسئولی را که لازم میدانند، دعوت میکنیم تا مطالبات خود را بهصورت منطقی، کارشناسی شده و مستدل مطرح کنند.
وی تصریح کرد: همان روشی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواجهه با مسائل دارند، باید موردتوجه قرار گیرد؛ یعنی مطالبه همراه با استدلال، منطق و ارائه راهکار.
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: این مطالبات میتواند در حوزههای مختلف با مدیران دستگاهها، از محیطزیست و اقتصاد و دارایی گرفته تا شهرداری، کمیته امداد، بهزیستی و دیگر مجموعهها مطرح شود و دفتر نماینده ولیفقیه نیز پیگیر روند رسیدگی به این موضوعات خواهد بود.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به فعالیت دفتر مراجعات مردمی دفتر نماینده ولیفقیه در استان گفت: جمعی از افراد بهصورت داوطلبانه سالها است در این دفتر برای پیگیری مشکلات مردم تلاش میکنند و هیچ توقعی نیز ندارند.
وی افزود: برخی از این افراد بیش از پنج سال است که در این مسیر خدمت میکنند و مجموعهای هستند که بااخلاص و بدون چشمداشت، مسائل مردم را دنبال میکنند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، بیان داشت: هر مراجعهای که به دفتر صورت میگیرد، پس از بررسی، به دستگاه مربوطه ارجاع داده میشود و در نامههای ارسالشده تأکید میشود که پاسخ اقدامات انجامشده به دفتر اعلام شود.
بانکها به تعهدات خود در زمینه تسهیلات ازدواج و مسکن عمل کنند
حجتالاسلام شاهرخی، ادامه داد: گاهی یک مشکل با یک تماس تلفنی حل میشود، اما برخی پروندهها نیازمند بررسیهای بیشتر است؛ حتی گاهی پروندههایی با حجم ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ صفحه بهدقت مطالعه میشود و در مواردی از مشورت کارشناسان و وکلا نیز استفاده میکنیم.
وی تصریح کرد: در مجموعه دفتر، افرادی برای پیگیری امور مردم فعالیت میکنند و تلاش میشود هیچ مطالبهای بدون بررسی و پیگیری باقی نماند.
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه با اشاره به برخی مسائل مطرحشده در جامعه، بیان داشت: بخشی از مشکلات کشور نیازمند پیگیریهای ملی است و مربوط به تنگناهای کلان کشور میشود.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به موضوع تسهیلات ازدواج، مسکن و جوانی جمعیت، گفت: در خطبههای نمازجمعه نیز تأکید کردهام که اولویت جوانان ما باید مسائلی مانند ازدواج، مسکن و اشتغال باشد.
وی افزود: اولویت جوانان ما موضوعاتی نیست که مسائل اصلی زندگی آنها را تحتالشعاع قرار دهد؛ بلکه باید برای حل دغدغههای واقعی آنها مانند تشکیل خانواده، تأمین مسکن و ایجاد فرصتهای شغلی تلاش شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: در همین زمینه با مدیران بانکی استان صحبت شده و از آنها خواستهایم نسبت به انجام تعهدات خود در زمینه تسهیلات ازدواج و مسکن اقدام کنند.
پروژه راهآهن دورود - خرمآباد شتاب بگیرد
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: مسئولان استانی نیز در این زمینه پیگیر هستند و این مطالبه را دنبال میکنند تا بانکها وظایف خود را در قبال مردم انجام دهند.
وی در ادامه به پروژه راهآهن دورود - خرمآباد اشاره کرد و گفت: این پروژه از جمله طرحهای مهم استان است که باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: در همین زمینه پیگیریهایی انجام شده و اعلام شده است که حدود ۳۵۰ نفر در چهار تونل و بخشهای مختلف این پروژه مشغول فعالیت هستند و عملیات اجرایی در چندین نقطه ادامه دارد.
حجتالاسلام شاهرخی ضمن قدردانی از تلاشهای انجامشده، بیان داشت: از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و وزارت راه و شهرسازی نیز انتظار داریم قراردادها و روند اجرای کار با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی تصریح کرد: ظرفیت انجام کار بیش از وضعیت فعلی است و باید تلاش شود این پروژه مهم با شتاب بیشتری به سرانجام برسد.
نقش رسانهها در پیگیری مشکلات مردم
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به فعالیتهای فرهنگی استان، بیان داشت: در حوزه فرهنگی نیز ارتباط ما با مجموعههای مختلف ادامه دارد و در شورای فرهنگ عمومی، موضوعات فرهنگی و آسیبهای اجتماعی بر اساس برنامه و نقشه مشخص دنبال میشود.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: در بررسیهای انجامشده، استان لرستان در شورای فرهنگ عمومی رتبه نخست کشور را کسب کرد که این موفقیت حاصل تلاش همه فعالان فرهنگی، دستگاههای اجرایی، رسانهها و مجموعههای مردمی است.
وی ادامه داد: در طرحهای فرهنگی و دینی مانند شجره طیبه صالحین نیز استان لرستان موردتوجه قرار گرفته و رتبه برتر را کسب کرده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان، تأکید کرد: این موفقیتها متعلق به یک مجموعه خاص نیست، بلکه نتیجه تلاش همه کنشگران فرهنگی، ائمه جمعه، رسانهها، فعالان اجتماعی و دستگاههای مرتبط است.
حجتالاسلام شاهرخی با بیان اینکه مطالبهگری زمانی اثرگذار است که مبتنی بر منطق، استدلال و کار کارشناسی باشد، افزود: موضوعاتی مانند آب، اشتغال و مسائل اجتماعی باید از سطح گفتوگوهای محدود خارج شده و به یک مطالبه عمومی و گفتمان اجتماعی تبدیل شوند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در پیگیری مشکلات مردم گفت: دفتر نماینده ولیفقیه همواره آماده شنیدن مطالبات مردم و پیگیری مشکلات آنان از مسیر قانونی است و مجموعهای از نیروهای داوطلب در این زمینه فعالیت میکنند.
ضرورت توجه به اولویتهای اصلی جوانان
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت توجه به اولویتهای اصلی جوانان، اظهار داشت: مسئله ازدواج، مسکن، اشتغال و حمایت از جوانی جمعیت باید در اولویت مسئولان باشد و همه دستگاهها باید برای رفع این دغدغهها تلاش کنند.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به برخی مشکلات ساختاری در نظام اداری، گفت: دخالت در عزل و نصبها و فاصلهگرفتن از شایستهسالاری از آسیبهایی است که باید اصلاح شود؛ چراکه مسئولیتها باید بر اساس توانمندی، تخصص و تعهد افراد واگذار شود.
وی با بیان اینکه در کنار نقد مشکلات باید خدمات نظام نیز دیده شود، افزود: کشور سالها است با تحریم، فشار و تهدید دشمنان مواجه است، اما مجموعههای مختلف با تلاش و مجاهدت توانستهاند امور کشور را مدیریت کنند.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر جایگاه نمازجمعه بهعنوان تریبون مردم، گفت: نمازجمعه هم خدمات و دستاوردهای نظام را برای مردم بیان میکند و هم مشکلات و مطالبات آنان را پیگیری میکند.
حجتالاسلام شاهرخی از رسانهها خواست در زمینه تبیین آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نقش فعالتری ایفا کنند و افزود: موضوعاتی مانند آسیبهای ناشی از کشت گیاهان ممنوعه باید با نگاه کارشناسی برای مردم تبیین شود.
وی با اشاره به ظرفیت رسانهها در نمازجمعه، گفت: تریبون نمازجمعه صدای مردم است و خبرنگاران و فعالان رسانهای میتوانند در چارچوب مشخص از این ظرفیت برای بیان مسائل و مطالبات جامعه استفاده کنند.
نماینده ولیفقیه در لرستان همچنین بر ضرورت تبیین شخصیت امام خمینی (ره) و امام شهید برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: باید برای نسل جدید روشن شود که دوراندیشی و تقویت توان دفاعی کشور چگونه موجب حفظ امنیت و استقلال ایران اسلامی شده است.
حجتالاسلام شاهرخی از تلاش ائمه جمعه، ستادهای نمازجمعه، دستگاههای اجرایی و اصحاب رسانه در استان قدردانی کرد و گفت: نمازجمعه سنگر وحدت، انسجام ملی و صخرهای مستحکم در برابر توطئههای دشمنان است.
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