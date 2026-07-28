خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نهضت ملی مسکن به عنوان مهم‌ترین طرح دولت برای خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار و متوسط، با هدف کاهش هزینه تأمین مسکن در حال اجرا است. در این میان، مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز از جمله گروه‌های هدف این طرح به شمار می‌روند و قرار است با بهره‌مندی از کمک‌های بلاعوض و تسهیلات حمایتی، مسیر خانه‌دار شدن برای آنان هموارتر شود.

تجربه اجرای طرح‌های مسکن دولتی، از مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن، نشان می‌دهد که هرچند این برنامه‌ها با هدف کاهش سهم هزینه زمین از سبد خانوار طراحی شده‌اند، اما در مرحله اجرا همواره با چالش‌ها و گلایه‌هایی از سوی متقاضیان همراه بوده‌اند؛ موضوعی که در برخی پروژه‌های ویژه مددجویان بهزیستی نیز مطرح شده است.

بهره‌برداری از ۱۱۸ واحد مسکونی ویژه مددجویان

مدیرکل بهزیستی استان سمنان چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر از تکمیل و بهره‌برداری ۱۱۸ واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت پوشش این سازمان خبر داد.

محمد نسیمی با بیان اینکه این اقدام در راستای ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های تحت پوشش انجام شده است، گفت: از مجموع این واحدها، ۸۴ واحد در شهرستان سمنان، ۲۴ واحد در شهرستان شاهرود و ۱۰ واحد در شهرستان مهدیشهر به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های مسکن مددجویی با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی دنبال می‌شود، افزود: بهزیستی استان سمنان با توسعه همکاری‌های بین‌بخشی تلاش می‌کند روند اجرای پروژه‌های مسکن را تسریع کند تا شمار بیشتری از مددجویان از سرپناه مناسب برخوردار شوند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با تأکید بر نقش مسکن در ایجاد امنیت، آرامش و ثبات خانواده‌های تحت پوشش، اظهار داشت: سازمان بهزیستی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، خیران و نهادهای حمایتی، زمینه خانه‌دار شدن هرچه بیشتر مددجویان را فراهم می‌کند.

نسیمی همچنین تأمین مسکن را فراتر از ساخت یک واحد مسکونی دانست و گفت: این اقدام، گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی مددجویان، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد امید در میان خانواده‌های تحت پوشش است.

مطالبه یک مددجوی بهزیستی

پس از انتشار این گفتگو، یکی از مددجویان بهزیستی استان سمنان با ارسال پیام و مستنداتی به خبرگزاری مهر، نسبت به روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن ویژه مددجویان گلایه کرد.

این مددجو که نخواست نامش منتشر شود، اعلام کرد: چند سال پیش از ما خواسته شد در طرح نهضت ملی مسکن حمایتی ثبت‌نام کنیم. سال گذشته نیز مدیرکل بهزیستی در سفر به شاهرود اعلام کرد اگر هر متقاضی ۲۵۰ میلیون تومان آورده واریز کند، بهزیستی نیز سهم خود را پرداخت خواهد کرد و تا پایان سال واحدها تحویل می‌شود.

وی افزود: برای تأمین این مبلغ، هرچه طلا و سرمایه داشتیم فروختیم، اما نه تنها واحدی تحویل نگرفتیم، بلکه اکنون اعلام می‌شود باید مبالغ بیشتری پرداخت کنیم. همچنین با وجود اینکه گفته شده بود بهزیستی علاوه بر تعهد ۲۰۰ میلیون تومانی، ۱۰۰ میلیون تومان دیگر نیز پرداخت خواهد کرد، اکنون اعلام می‌شود فعلاً خبری از آن نیست.

این مددجو با اشاره به افزایش مستمر مبالغ اعلامی از سوی اداره کل راه و شهرسازی، خواستار شفاف‌سازی بهزیستی شد و گفت: از میان ۱۱۸ واحدی که اعلام شده به بهره‌برداری رسیده و ساکنان در آن مستقر شده‌اند، دقیقاً چه تعداد به مددجویان شهرستان شاهرود اختصاص یافته است؟

به دنبال انتشار این مطالبه در کانال فضای مجازی خبرگزاری مهر، اداره کل بهزیستی استان سمنان با ارسال جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داد.

پاسخ بهزیستی به ابهامات

اداره کل بهزیستی استان سمنان در جوابیه خود درباره پروژه مسکن مددجویی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) شاهرود اعلام کرد: سازمان راه و شهرسازی به عنوان دستگاه متولی ساخت، در آذرماه سال ۱۴۰۴ سهم آورده هر متقاضی را به صورت علی‌الحساب ۲۵۰ میلیون تومان تعیین و ابلاغ کرده و این مبلغ مبنای آغاز مشارکت مددجویان در طرح بوده است.

در ادامه این جوابیه آمده است که کمک‌های بلاعوض سازمان بهزیستی مطابق دستورالعمل‌های دفتر تأمین و توسعه مسکن، در سه مرحله و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به حساب مسدودی مددجویان واریز می‌شود.

بر این اساس، مرحله نخست پس از تکمیل اسکلت و سقف و دستیابی پروژه به پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد، در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده است. مرحله دوم نیز پس از رسیدن پروژه به حداقل ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و تکمیل آورده مددجویان، برای ۱۱۶ واحد تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام شده و مرحله سوم نیز پس از دستیابی واحدها به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد و انتخاب واحد پرداخت خواهد شد.

زمان تحویل واحدها

اداره کل بهزیستی استان سمنان همچنین درباره زمان تحویل واحدها اعلام کرده است: فاز نخست پروژه در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و پس از تکمیل اقدامات اجرایی از سوی سازمان راه و شهرسازی، واحدها به مددجویان تحویل خواهد شد.

در این جوابیه تأکید شده است که سازمان بهزیستی صرفاً نقش حامی مالی و تسهیل‌گر را بر عهده دارد و مسئولیت ساخت، زمان‌بندی و تکمیل پروژه بر عهده سازمان راه و شهرسازی است؛ از این رو، اعلام زمان دقیق تحویل واحدها در حیطه وظایف این سازمان نبوده و تعهدی نیز در این خصوص وجود ندارد.

بهزیستی استان سمنان همچنین اعلام کرده است که قیمت تمام‌شده هر واحد بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های جاری از سوی سازمان راه و شهرسازی تعیین می‌شود و این سازمان نقشی در تعیین قیمت نهایی ندارد. سهم قطعی آورده مددجویان نیز پس از اعلام دستگاه متولی به متقاضیان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در پایان این جوابیه آمده است که سازمان بهزیستی همواره بر همراهی با مددجویان در مسیر تأمین مسکن پایدار تأکید داشته و تمامی اقدامات خود را در چارچوب قوانین و با رعایت شفافیت انجام داده است.

با وجود این توضیحات، مددجویانی که برای تأمین آورده اولیه طرح نهضت ملی مسکن، سرمایه و دارایی خود را صرف کرده‌اند، همچنان چشم‌انتظار تعیین تکلیف نهایی پروژه، مشخص شدن هزینه قطعی و زمان تحویل واحدهای مسکونی هستند؛ انتظاری که پاسخ به آن، می‌تواند بخشی از دغدغه‌های این خانواده‌ها را برطرف کند.