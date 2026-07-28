به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران، با اشاره به برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی (علیهالسلام)، اظهار کرد: ۲۲ دستگاه برای زائران اربعین خدمترسانی خواهند کرد.
وی افزود: این موضوع را نیز بار دیگر یادآور میشویم که این نخستین اربعینی است که رهبر شهید ما در کنار ما نیستند و طبیعتاً آرزویی که ایشان همواره برای حضور در پیادهروی اربعین داشتند، امسال به نوعی برآورده شده است و ایشان پاداش مجاهدتهای خود را با شهادت دریافت کردند و در کنار کودکان مظلوم میناب، کودکان لامرد، زنان، کودکان، پیرمردان و پیرزنانی که به ناحق در جنگهای اخیر به شهادت رسیدند، برای همه ما، انشاءالله، دعا خواهند کرد.
مهاجرانی گفت: جا دارد بنده به خانواده هنری ایران و به همه ایرانیان تسلیت عرض کنم که سالیان سال با هنرمندیهای استاد اکبر عبدی، لبخند بر لبانشان نقش بست و ایشان طنز فاخر را برای ما به نمایش کشیدند. همچنین به خانواده محمد یاراحمدی، که از گویندگان و صداپیشگان ارزشمند جامعه هنری بودند، نیز تسلیت عرض میکنم.
سخنگوی دولت عنوان کرد: اما در میان این روزها که به هر حال خبرهای سیاسی و نظامی بسیار داغ است، یک خبر فرهنگی و تمدنی بسیار خوب نیز شنیدیم و آن ثبت جهانی قلعه الموت بود که به تلاش وزارت میراث فرهنگی و همچنین به تلاش خانم دکتر چوبک انجام شد.
مهاجرانی اظهار کرد: از ۳۱ تیرماه تا ۶ مردادماه، هفته ملی مهارت است و موضوع مهارتآموزی و اشتغال از مسائل مهم کشور به شمار میرود.
وی با اشاره به اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفهای، از اجرای طرح «ماهر»، نظام مشاوره شغلی هوشمند، اقدامات حوزه فناوری، هیئتامنایی شدن مراکز آموزش فنی و حرفهای و برگزاری المپیاد مهارتی خبر داد.
سخنگوی دولت در گزارشی از سفر به استانهای جنوبی بیان کرد: از ۲۶ تیرماه، سفر به مناطق جنوبی کشور آغاز شد. در نخستین برنامه، از بیمارستان شهید بقایی اهواز که در جریان حملات آسیب دیده بود، بازدید کردم. در بخش آنکولوژی این بیمارستان، کودکان مبتلا به سرطان، با وجود شرایط دشوار، روحیهای بسیار مقاوم داشتند و با استحکام با شرایط مواجه میشدند.
سخنگوی دولت گفت: در ادامه، با خانوادههای شهدا در منطقه گتوند دیدار و از مراکز آسیبدیده، مجتمع پتروشیمی ماهشهر، بندر امام خمینی و روند ترخیص کالاهای اساسی بازدید شد. همچنین از روند تخلیه کالا از کشتیها و تلاش نیروهای فعال در این بخش برای حفظ امنیت غذایی کشور مطلع شدیم.
وی ادامه داد: سپس به استان بوشهر سفر کردیم. فرودگاه بوشهر به طور کامل از مدار خدمترسانی خارج شده بود و هواپیمایی که به صورت مستقیم هدف موشک قرار گرفته بود، به جز بخش کوچکی از دم آن، کاملاً نابود شده بود. این هواپیمای نو برای خدمترسانی به مردم خریداری شده بود.
بیش از ۳۵۰ نفر از کارکنان دولت، در جریان خدمترسانی طی این ایام، به شهادت رسیدند
مهاجرانی عنوان کرد: در این سفر با خانوادههای شهدا نیز دیدار شد. بیش از ۳۵۰ نفر از کارکنان دولت، در جریان خدمترسانی طی این ایام، به شهادت رسیدند؛ از مهندسان فعال بر روی دکلهای BTS در هرمزگان تا سیمبانان، پرستاران، پزشکان و دیگر کارکنانی که در حال انجام وظیفه بودند.
وی بیان کرد: همچنین با دو خانواده شهید دانشآموز و خانواده توانیابی که بر روی پل منطقه کهورستان به شهادت رسیده بودند، دیدار شد. این افراد شهروندان عادی بودند و در خودروهای آنان نه اورانیوم وجود داشت و نه تجهیزات نظامی، اما هنگام عبور از پل، هدف موشک دشمن قرار گرفتند.
مهاجرانی اظهار کرد: در ادامه، با صیادان بندر بوشهر که هنگام امرار معاش هدف حملات قرار گرفته بودند، گفتوگو شد. آنان با وجود آسیبهای واردشده، بر پایبندی خود به کشور و حفظ تمامیت ارضی ایران تأکید کردند. همچنین یکی از علمای اهل سنت که هنگام خاموش کردن آتش مجروح شده بود، بر ایستادگی مردم منطقه تأکید داشت.
وی افزود: سفر سپس به بندر لنگه، بندر سیریک، بندر جاسک، چابهار، زرآباد، پسابندر، بندر بریس، بندر خمیر و دیگر مناطق جنوبی ادامه یافت و در تمامی این مناطق، روحیه مقاومت و ایستادگی مردم مشهود بود.
سخنگوی دولت گفت: چشم دریایی کشور در چابهار، پس از سه مرحله حمله و اصابت ۱۱ موشک، فرو ریخت، اما ملت ایران با وجود این حملات، نهتنها ذرهای از غیرت، شرف و استقامت خود را از دست نداد، بلکه این روحیه در میان مردم بیش از گذشته تقویت شد.
ملت ایران با استحکام، خردمندی و تدبیر ایستادهاند
مهاجرانی اظهار کرد: دشمنان بدانند برج دیدبانی دریایی چابهار فرو ریخت، اما این تصور که ملت ایران دچار تزلزل شده است، کاملاً اشتباه است. ملت ایران با استحکام، خردمندی و تدبیر ایستادهاند و به لطف خداوند، همانگونه که از سایر بزنگاهها عبور کردهاند، از این مقطع سخت نیز با موفقیت عبور خواهند کرد.
وی افزود: نیروهای مسلح، از سربازان تا فرماندهان، در پاسگاههای مرزی، با وجود دمای بالای ۴۰ درجه و رطوبت بالای ۸۰ درصد، با لباس فرم، جلیقه، کلاه و پوتین، با استقامت در حال انجام مأموریت هستند و همگی پای کار ایران ایستادهاند.
سخنگوی دولت گفت: در جریان این سفر، از مراکز آسیبدیده، اقامتگاههای بومگردی، صنایع دستی و کسبوکارهایی که در نتیجه حملات دچار خسارت شده بودند، بازدید شد. این بازدیدها نشان داد حضور میدانی، درک دقیقتر و استحکام بیشتری نسبت به تصمیمگیری از ستاد و پایتخت ایجاد میکند.
سازمان انتقال خون نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کرد
وی با اشاره به روز اهدای خون، ادامه داد: ۹ مرداد، روز اهدای خون است. در ایام جنگ، سازمان انتقال خون نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کرد. همچنین آثار سینمایی ارزشمندی درباره انتقال خون و گروههای نادر خونی تولید شده است.
مهاجرانی اظهار کرد: دشمنان بدانند برج دیدبانی دریایی چابهار فرو ریخت، اما این تصور که ملت ایران دچار تزلزل شده است، کاملاً اشتباه است. ملت ایران با استحکام، خردمندی و تدبیر ایستادهاند و به لطف خداوند، همانگونه که از سایر بزنگاهها عبور کردهاند، از این مقطع سخت نیز با موفقیت عبور خواهند کرد.
وی افزود: نیروهای مسلح، از سربازان تا فرماندهان، در پاسگاههای مرزی، با وجود دمای بالای ۴۰ درجه و رطوبت بالای ۸۰ درصد، با لباس فرم، جلیقه، کلاه و پوتین، با استقامت در حال انجام مأموریت هستند و همگی پای کار ایران ایستادهاند.
سخنگوی دولت گفت: در جریان این سفر، از مراکز آسیبدیده، اقامتگاههای بومگردی، صنایع دستی و کسبوکارهایی که در نتیجه حملات دچار خسارت شده بودند، بازدید شد. این بازدیدها نشان داد حضور میدانی، درک دقیقتر و استحکام بیشتری نسبت به تصمیمگیری از ستاد و پایتخت ایجاد میکند.
وی با اشاره به روز اهدای خون، ادامه داد: ۹ مرداد، روز اهدای خون است. در ایام جنگ، سازمان انتقال خون نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کرد. همچنین آثار سینمایی ارزشمندی درباره انتقال خون و گروههای نادر خونی تولید شده است.
مهاجرانی در رابطه با موضوع بنزین و احتمال تغییر قیمت و سهمیهها، اظهار کرد: همانطور که پیشتر درباره اصلاح قیمت بنزین با کارت جایگاه توضیح داده شد، روزانه معادل هشت میلیون بشکه نفت به سوخت مورد نیاز جامعه تبدیل میشود و دولت، به عنوان سیاستگذار اصلی، موظف است برای مدیریت این موضوع برنامه داشته باشد. منابع کشور نباید به آلودگی و هزینههای ناشی از بیماریهای آینده تبدیل شود.
وی افزود: دولت از قبل برنامه اصلاح مدیریت مصرف سوخت را دنبال کرده بود. در آذرماه، قیمت بنزین کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان متصل شد. همچنین در ایام جنگ، سهمیه دوم بنزین از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر کاهش یافت و اکنون به ۵۰ لیتر رسیده است. این سهمیه ۵۰ لیتری با قیمت ۳۰۰۰ تومان ارائه میشود و مازاد مصرف با قیمت جایگاه، یعنی ۵۰۰۰ تومان، محاسبه خواهد شد.
سخنگوی دولت گفت: تاکنون تصمیم نهایی درباره قیمت جایگاه اتخاذ نشده است و در صورت تصمیمگیری، اعلام خواهد شد. هدف از این اقدامات، مدیریت شرایط پس از آسیبهای واردشده به ظرفیتهای تولیدی، از جمله آسیب به بندر ماهشهر، است.
وی ادامه داد: کشور روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین تولید میکند که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، اما بنزین وارداتی نیازمند تخصیص ارز است؛ ارزی که میتواند برای کالاهای اساسی، دارو و نیازهای تولیدی کشور مصرف شود.
مهاجرانی عنوان کرد: اصلاحات حوزه بنزین نیازمند گفتوگوی شفاف با مردم است و تجربه نشان داده هر زمان موضوعات با صراحت و استدلال مطرح شده، مردم همراهی کردهاند.
وی بیان کرد: در بنزین سهمیهای، تغییر قیمتی نخواهیم داشت، اما درباره بنزین غیرسهمیهای، هر تصمیمی اتخاذ شود، اعلام خواهد شد. اقدام انجامشده تاکنون، کاهش سهمیه دوم از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر بوده است. همچنین هزینه حمل هر لیتر بنزین تا جایگاه و هزینه جایگاهداران، بین ۳ تا ۴ هزار تومان است، در حالی که این بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان عرضه میشود.
مهاجرانی در ادامه اظهار کرد: دولت در کنار اصلاحات قیمتی و سهمیهای، اقدامات دیگری را نیز دنبال میکند؛ از جمله توسعه دوگانهسوز کردن خودروها، سرمایهگذاری حدود ۳ میلیون دلار در حوزه CNG، توسعه ایستگاههای LPG، دوگانهسوز کردن رایگان خودروها و تسریع در اسقاط ناوگان فرسوده است.
وی ادامه داد: LPG سوختی است که در صورت استفاده نادرست، به جای مصرف بهینه، میتواند به محصول فلزی تبدیل شود و باید به عنوان گاز مورد استفاده قرار گیرد. همچنین رئیسجمهور درباره تولید خودروهای پرمصرف به خودروسازان هشدار داده است. این اقدامات، در کنار اصلاحات قیمت و سهمیه، برنامههای ایجابی دولت برای مدیریت مصرف سوخت است.
مهاجرانی در خصوص سفر خود و تنی چند از اعضای کابینه به استانهای جنگزده جنوب کشور، اظهار کرد: سفر از جنوبغربی کشور آغاز شد و آقای دکتر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، به همراه آقای دکتر علیآبادی و برخی اعضای کابینه، از استان هرمزگان به سمت غرب و جنوبغربی کشور حرکت کردند. همچنین خانم دکتر صادق در ادامه مسیر خود، از یزد به صورت زمینی به هرمزگان آمدند و از آنجا به سمت خوزستان حرکت کردند.
وی افزود: در بررسی آسیبها، باید زیرساختها از اموال مردم تفکیک شوند. اموال مردم نیز خسارتهای زیادی دیدهاند؛ از جمله لنجهایی که تنها وسیله امرار معاش صیادان بوده، کسبوکارهای گردشگری و برخی تأسیسات غیرنظامی.
سخنگوی دولت گفت: تأسیسات غیرنظامی، مانند مرکز هواشناسی بوشهر، تقریباً به طور کامل تخریب شده و فرودگاه بوشهر نیز عملاً غیرقابل استفاده است و باید از ابتدا ساخته شود. همچنین برج مراقبت دریایی چابهار، که نقش چشم دریا برای دریانوردان و مدیریت عملیات امداد و نجات را دارد، دچار آسیب شده است.
وی ادامه داد: در کنار همه تخریبها، ایستادگی و صبوری مردم در برابر آسیبها مشهود بود. در حوزه زیرساختی، طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، ۱۲ دستگاه پل و دو دستگاه تونل آسیب دیدهاند. تونلها پیش از رسیدن گروههای بازدیدکننده، توسط راهداران بازگشایی شده بودند و برای پلها نیز مسیرهای جایگزین طراحی شده است.
مهاجرانی عنوان کرد: با توجه به قرار گرفتن در آغاز بارشهای موسمی و شرایط اقلیمی منطقه، بازسازی پلهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفته است. همچنین حمله به ایستگاه بزرگ راهآهن انشعاب بندرعباس، تخریب دو دستگاه پل در جنوب، دو دستگاه در شمال شرق و آسیب به فرودگاههای ایرانشهر، سمنان و بندرعباس، از جمله خسارتهای واردشده به زیرساختهای کشور بوده است.
وی بیان کرد: در اقدامات فوری، بازگشایی شریانهای حیاتی در اولویت قرار گرفت و پس از آن، بازسازی پلها و زیرساختهای آسیبدیده در ستاد بازسازی پیگیری خواهد شد. برای فرودگاههای آسیبدیده نیز باید جایگزینهای مناسب در نظر گرفته شود.
مهاجرانی در رابطه با تصفیه دولت با فروشگاه هایی که کالابرگ ارائه می کنند، اظهار کرد: تصفیه در تیرماه صورت گرفته است. نکتهای که وجود دارد این است که برخی از اختلالات ایجادشده در بانکها باعث شده است که هنوز رقم تصفیه به حساب برخی افراد واریز نشود و بدیهی است برای اینکه خدمترسانی بهدرستی انجام شود، این رقم باید بهطور کامل واریز شود.
مهاجرانی در خصوص جبران خسارات های جنگ برای بخش بهداشت و درمان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ که سالی بسیار دشوار برای مردم ایران بود، کادر سلامت و درمان همواره در کنار مردم ایستادند و در حوادث مختلف، از جمله جنگی که از ۲۳ خرداد ماه آغاز شد، حوادث تلخ دی ماه، جنگ رمضان و نبرد هرمز، به خدمترسانی ادامه دادند.
وی افزود: پیش از آغاز جنگ، تمهیدات لازم در فاصله جنگ تحمیلی دوم و جنگ تحمیلی سوم و همچنین در کارگروههای اضطراری، برنامهریزیهای لازم برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، شامل اقلام مصرفی و سرم، انجام شد. این دستهبندیها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهدرستی انجام گرفت و اقدامات لازم برای تأمین نیازها صورت پذیرفت.
سخنگوی دولت با اشاره به خسارت های وارده بر بخش دارو، گفت: با وجود آسیب به ناوگان حمل دارو و کارخانههای داروسازی در جریان جنگ تحمیلی سوم که از اسفند ماه آغاز شد، اقدامات لازم برای مدیریت زنجیره تأمین با طراحی هوشمند و با همکاری وزارت بهداشت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان برنامه انجام شد و تخصیصهای لازم صورت گرفت.
وی ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه، مدیریت بحران و برنامههای پس از بحران در حوزه سلامت در حال اجراست. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آقای دکتر ظفرقندی، نیز جلساتی با رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی استانهای جنوبی کشور برگزار و بیمارستانهای معین را تعیین کردند. همچنین سیاستگذار حوزه بهداشت و درمان در هر استان و منطقه، دانشگاه علوم پزشکی همان منطقه است؛ بنابراین با تفویض اختیار وزیر به این مجموعهها، مدیریت امور درمانی و بهداشتی مناطق با هماهنگی لازم انجام میشود.
سخنگوی دولت در خصوص برنامه های دولت برای کاهش فشار اقتصادی به مردم در صورت تداوم جنگ، اظهار کرد: با توجه به پیشبینیهایی که پیش از آغاز به کار رئیسجمهور فعلی ایالات متحده انجام شده بود، دولت برنامههایی را طراحی کرد. در صبح ۲۳ خرداد ماه دولت تشکیل جلسه داد و اختیارات لازم را به چهار گروه، وزرا و استانداران واگذار کرد.
حمایت از کسبوکارها برای حفظ اشتغال پایدار، از اولویتهای دولت است
مهاجرانی عنوان کرد: حمایت از کسبوکارها برای حفظ اشتغال پایدار، از اولویتهای دولت است. بستههای حمایتی دولت ممکن است همه نیازها را برطرف نکند، اما فرصتی برای حفظ فعالیت صاحبان کسبوکار فراهم میکند.
وی بیان کرد: تأمین کالاهای اساسی، ایجاد شبکه تأمین اجتماعی، ارائه خدمات بیمهای، پرداخت بیمه بیکاری، حقوق بیمه بیکاری و خدمات درمانی تأمین اجتماعی از برنامههای دولت است. همچنین تقویت تابآوری اقتصادی و اجتماعی در دستور کار قرار دارد و این موضوع در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت بررسی میشود. دشمن تابآوری اقتصادی و اجتماعی مردم را هدف قرار داده است، اما مردم ایران با شناخت تاریخی و ایستادگی در کنار یکدیگر، توان عبور از شرایط دشوار را دارند.
۲۳۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گاز از دست رفت
وی ادامه داد: مدیریت هوشمندانه انرژی و سوخت از دیگر برنامههای دولت است. در جریان جنگ تحمیلی سوم، بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور آسیب دید و حدود ۲۳۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گاز از دست رفت. کاهش تولید گاز، بر میزان خوراک پالایشگاهها و سوخت نیروگاهها تأثیر میگذارد.صرفهجویی در مصرف انرژی از موضوعاتی است که دولت بر آن تأکید دارد و رئیسجمهور نیز در این زمینه پیشگام است. تجربه نشان داده است هر زمان مسائل با مردم با صراحت و صداقت مطرح شده، همراهی بیشتری از سوی مردم صورت گرفته است.
دولت نیروهای دفاعی کشور را تقویت خواهد کرد
مهاجرانی در رابطه با برنامه دولت برای ارتقای توان نیروهای مسلح، اظهار کرد: دولت به دلیل وظیفه ذاتی خود، به هر میزان و با هر شیوهای که لازم بداند، نیروهای دفاعی کشور را تقویت خواهد کرد، لذا نیروهای دفاعی، جانفدایان ایران عزیزمان هستند و تقویت توان دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت به شمار میرود.
هر رفتار تأمینکننده اهداف دشمن، مغایر منافع ملی است
مهاجرانی در رابطه با عملکرد صدا و سیما اظهار کرد: صدا و سیما، رسانه ملی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین انتظار عمومی این است که به جمهوریت احترام بگذارد، به اسلامیت، اخلاق اسلامی و منش اسلامی پایبند باشد و برای ایران تلاش کند.
وی افزود: بازگرداندن مرجعیت رسمی به داخل، از موضوعاتی است که عملکرد صدا و سیما بر آن تأثیرگذار است. بدیهی است برخی سیاستهای این سازمان میتواند به وحدت ملی آسیب بزند، اما این به معنای نادیده گرفتن تلاش افراد دلسوز در این مجموعه نیست.
سخنگوی دولت گفت: هر رفتاری که برخلاف انسجام ملی، همسو با دشمن و تأمینکننده اهداف دشمن باشد، مغایر منافع ملی است. برای ارائه روایتی کامل از ایران باید همه مردم، مناطق و سلایق کشور دیده شوند و امیدواریم اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود.البته رویکرد آقای دکتر پزشکیان مبتنی بر مدارا، تحمل، تذکر و اقدامات ایجابی است و نهادهای نظارتی مانند شورای نظارت نیز وظایف خود را انجام میدهند.
مهاجرانی در خصوص سازمان تنظیم بازار و نترل قیمتها، اظهار کرد: سازمان تنظیم بازار با توجه به راهزنی دریایی طولانیمدتی که رخ داد و آثار آن، تحت تأثیر این شرایط قرار گرفت و شاهد افزایش قیمتها بودیم. دولت به اعداد و ارقام این موضوع اشراف دارد و میداند یکی از مهمترین وظایف آن، حفظ قدرت خرید مردم است. تنظیم بازار برای تأمین کالاهای اساسی و افزایش فراوانی کالاها بهصورت جدی پیگیری میشود. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز مسئولیت رصد قیمتها را بر عهده دارد.
ممنوعیت قیمتگذاری دستوری به جز برخی کالاها مانند سوخت و نان
سخنگوی دولت گفت: تفکیک وظایف به این صورت است که سازمان حمایت در حوزه قیمتها فعالیت میکند. همچنین بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، قیمتگذاری دستوری به جز برخی کالاها مانند سوخت و نان ممنوع شده است.
وی ادامه داد: قرارگاه فرماندهی بازار با پیشنهاد وزیر دادگستری و زیرمجموعه ستاد تنظیم بازار تشکیل شده و اختیار آن به استانداران واگذار شده است. این الگو در استان همدان اجرا شده و نتایج موفقی داشته است. در این قرارگاه، موضوع گرانی از گرانفروشی تفکیک میشود. دولت معتقد است گرانی، بخشی از سازوکارهای اقتصادی است، اما مسئولیت مقابله با گرانفروشی بر عهده این قرارگاه خواهد بود. در عین حال دولت با اجرای تدابیر لازم، به دنبال بهبود قدرت خرید مردم است.
مهاجرانی در رابطه برنامههای دولت برای افزایش تاب آوری مردم ، اظهار کرد: در کنار مردم که تابآوری خود را حفظ کردهاند، بخش خصوصی نیز همراه بوده است. یکی از اولویتهای دولت، حفظ اشتغال پایدار و تقویت تابآوری اقتصادی از طریق حمایت از کسبوکارهاست.
وی افزود: در نشست رئیسجمهور با صنعتگران در روز صنعت و معدن، موضوع مشکلات انرژی مطرح شد. رئیسجمهور پس از گفتوگو با فعالان صنعتی، مقرر کرد با وجود محدودیتهای انرژی، میزان قطعی برق صنایع تولیدی کاهش یابد و از سه روز به دو روز برسد.
سخنگوی دولت گفت: کشور در شرایط دشواری قرار دارد و در آستانه سالگرد شهادت شهید اسماعیل هنیه است؛ حادثهای که آغاز جنگ از سوی دشمن با هدف قرار دادن این شهید بزرگوار رقم خورد. در دو سال گذشته، کشور در شرایط جنگی مدیریت شده قرار داشته است.
اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات است
وی ادامه داد: افزایش سرمایهگذاریهای مولد، توانمندسازی در برابر شوکها و اصلاحات اقتصادی تدریجی از برنامههای دولت است. اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات است و در این مسیر باید حفظ قدرت خرید و بهبود شرایط زندگی مردم مورد توجه قرار گیرد.
مهاجرانی عنوان کرد: در حوزه تابآوری اجتماعی، حمایت از اقشار کمدرآمد، تقویت جوامع محلی و توسعه سرمایه اجتماعی دنبال میشود. دیدارهای رئیسجمهور با نخبگان نیز در همین راستا ادامه دارد. مدیریت هوشمندانه بحرانها، افزایش گفتوگوی ملی، شفافیت و ارتقای توان تحمل اجتماعی از برنامههای دولت برای تقویت تابآوری کشور است.
مهاجرانی در بخش دیگری از این نشست خبری در رابطه با رسیدگی به وضعیت خانوادههای شهدای جنگهای تحمیلی اخیر با آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران در رسیدگی به خانوادههای شهدا و اقدامات معمول و قانونی خود را انجام میدهد. با توجه به حوادث متنوع سال ۱۴۰۴، این روند با شرایط متفاوتی نیز مواجه شد.
وی افزود: روال بنیاد شهید این است که در ابتدای امر، مبلغی برای خانوادههای شهدا بهمنظور تأمین امور ضروری، برگزاری مراسم و موارد مرتبط اختصاص یابد. این پرداختها برای خانواده شهدایی که اخیراً به شهادت رسیدهاند انجام شده است، اما فرآیند احراز کامل شهادت دارای مراحلی است که زمانبر بوده و با سرعت در حال انجام است.
سخنگوی دولت گفت: برای بیش از ۵۲۰۰ نفر از شهدایی که در سال ۱۴۰۴ در حوادث مختلف، از جمله جنگ از ۲۳ خرداد، حوادث تلخ دی ماه و جنگ رمضان به شهادت رسیدند، پروندهها تقریباً تکمیل شده و این روند برای باقیمانده نیز با سرعت پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: خانوادههای شهدای عزیز نباید دغدغهای جز داغ از دست دادن عزیزان خود داشته باشند و تلاش میشود امور مربوط به آنان با سرعت انجام شود.
مهاجرانی عنوان کرد: در هر یک از این رویدادها، بالغ بر ۳۰ هزار مجروح به مراکز درمانی مراجعه کردند که تعدادی از آنان در فرآیند بررسی، به عنوان جانباز شناخته خواهند شد. افزایش حجم مراجعات، دلیل زمانبر شدن برخی مراحل اداری است.
امتیازات ویژه به نیروهای شرکتی برای حضور در آزمون های استخدامی
سخنگوی دولت در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: این موضوع سالها بلاتکلیف مانده بود. در دولت، مصوبه پرداخت ذینفع نهایی تصویب شد تا پرداختهای نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم توسط خزانهداری کل کشور انجام شود. برای حضور این نیروها در آزمونهای استخدامی نیز امتیازاتی در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است؛ زیرا این تغییر مستلزم انتقال از قانون کار به قانون خدمات کشوری خواهد بود. در حال حاضر پرداخت به ذینفع نهایی و اولویتدهی در آزمونهای استخدامی پیشبینی شده است، اما تبدیل وضعیت نهایی نیازمند قانونگذاری مجلس خواهد بود.
مهاجرانی در پاسخ به سوال مجددی در رابطه با عملکرد صدا و سیما و برخی اظهار نظرهای انجام شده، اظهار کرد: همه ما در یک کشتی به نام جمهوری اسلامی ایران حضور داریم و دولت نیز به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران باید در همین چارچوب دیده شود. از تخریب یکدیگر، رشد و پیشرفت حاصل نخواهد شد.
وی افزود: در علم سیستم، اجزای یک سیستم با یکدیگر همپیوند هستند؛ بنابراین تخریب یک بخش، رشد بخش دیگر را به دنبال نخواهد داشت. همه باید برای حفظ انسجام ملی و وحدت مقدسی که رهبر بر آن تأکید کردهاند، تلاش کنیم.
سخنگوی دولت گفت: تأکید بر امانتداری، جلوگیری از تبعیض، پرهیز از یکسویهنگری، جلوگیری از تخریب و رنجاندن گروهی از مردم، از اصول مورد توجه است. شورای نظارت نیز وظایف خود را دنبال میکند.
وی در رابطه با گزارش جلسات شورای نظارت بر عملکرد صداوسیما، ادامه داد: گزارش جلسات شورای نظارت را دریافت و خدمت شما ارائه خواهم کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، گفت : تصمیم جدیدی درباره تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد گرفته نشده است.
محدودسازی یا تعلیق فعالیت سکوها باید به تأیید رئیسجمهور برسد
مهاجرانی در پاسخ به سوال مجددی در رابطه با قطع اینترنت، اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت، هرگونه محدودسازی یا تعلیق فعالیت سکوها و کسبوکارهای اینترنتی، پس از بررسی در ستاد راهبری فضای مجازی به ریاست آقای دکتر عارف، باید به تأیید رئیسجمهور برسد.
وی در رابطه با افزایش مهارت جهت اشتغال، افزود: مهارت زمانی معنا پیدا میکند که به اشتغال و درآمدزایی منجر شود. در این زمینه، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و دانشگاههای ملی مهارت و علمی کاربردی، با هدف تربیت نیروی مهارتی فعالیت میکنند. ذیل شورای عالی فنی و حرفهای به ریاست آقای دکتر عارف، طرحهایی مانند «کارآفن» برای توسعه کسبوکارهای خانگی و آموزش مهارتهای فروش در حال اجراست. در این طرح، افراد یا مهارت فروش محصولات خود را میآموزند یا در کنار تولیدکنندگان، متخصصان فروش قرار میگیرند.
وی ادامه داد: این طرح به رونق کسبوکارهای خانگی، از جمله سوزندوزی، کارهای دستی و فعالیتهای بومی در نقاط مختلف کشور کمک میکند. سازمان آموزش فنی و حرفهای با استفاده از پویش امداد ایران ماهر به مناطق آسیبدیده کمک کرده و از نیروهای کارآموز خود برای تعمیرات جزئی مانند اصلاح دیوارها، درها و پنجرهها استفاده کرده است.
کشور با کمبود نیروی ماهر در صنایع مواجه است
وی بیان کرد: برای افرادی که به دلیل تعدیل نیرو شغل خود را از دست میدهند نیز آموزشهای مهارتی و معرفی به فرصتهای شغلی انجام میشود. کشور علاوه بر مشکل بیکاری، با کمبود نیروی ماهر در صنایع مواجه است و صنایع به دنبال جذب نیروهای متخصص هستند.
مهاجرانی اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفهای، هیئت امنایی کردن مراکز آموزشی است؛ به این معنا که مالکیت همچنان دولتی باقی میماند، اما مدیریت و اداره آن با مشارکت بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی، شهرکهای صنعتی و اتاق اصناف انجام میشود.
تحریمها کشور را به سمت مسیرهای غیرشفاف سوق داد
سخنگوی دولت در خصوص نظارت دولت بر عملکرد تراستیها و بازگشت ارز صادراتی به کشور، اظهار کرد: باید گفت تحریمها کشور را به سمت مسیرهای غیرشفاف سوق داد و یکی از پیامدهای فسادزای تحریمها، آسیبهایی بود که به کشور وارد شد. تلاش تیم دیپلماسی در کنار میدان نیز در راستای رفع تحریمهاست. از طرفی با هماهنگی سران قوا و دستور رئیس قوه، جلسهای تشکیل شد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان رئیس این کارگروه منصوب شد.
وی گفت: پاسخ دقیق این موضوع از سوی قوه قضاییه پیگیری خواهد شد و با هماهنگی انجامشده، این قوه مسئولیت رسیدگی در این زمینه را بر عهده دارد.
نظر شما