به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کوتاه تا دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان تیمهای ملی آرژانتین و اسپانیا، اخبار و حواشی پیرامون قهرمان دوره گذشته همچنان ادامه دارد؛ از تصمیم عجیب رئیسجمهور آرژانتین برای تماشای بازی از کاخ ریاستجمهوری تا صحبتهای لیونل اسکالونی درباره مهمترین مسابقه فوتبال جهان.
رئیس جمهور آرژانتین به دلیل خرافات به آمریکا نمیرود
روزنامه الشرق الاوسط عربستان نوشت: خاویر میلی رئیسجمهور آرژانتین، اعلام کرده است که برای تماشای فینال جام جهانی مقابل اسپانیا راهی آمریکا نخواهد شد و مسابقه را از محل اقامت ریاستجمهوری در اولیووس دنبال میکند.
میلی که در طول جام جهانی تمام بازیهای آرژانتین را از همین مکان تماشا کرده، گفته است: محال است به ورزشگاه بروم. تمام مسابقات را از اولیووس تماشا خواهم کرد.
رئیسجمهور آرژانتین دلیل این تصمیم را باور به برخی خرافههای ورزشی عنوان کرده و گفته است که در جریان مسابقات، پوشیدن یک کاپشن با لوگوی یکی از شرکتهای نفتی را به عنوان عامل خوششانسی دنبال میکند.
او درباره این موضوع گفت: در بازی مقابل سوئیس احساس گرما کردم و کاپشن را درآوردم؛ آنها گل زدند. دوباره آن را پوشیدم و از آن زمان دیگر آن را از تنم خارج نکردهام.
خرافات فقط مخصوص رئیسجمهور نیست
این عادتهای خاص تنها به خاویر میلی محدود نمیشود. لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، نیز پیش از این اعلام کرده بود که همیشه هنگام ورود به زمین، پای راست خود را ابتدا وارد زمین میکند.
اسکالونی گفته بود: از زمانی که فوتبال بازی میکردم این کار را انجام میدهم و فارغ از نتیجه مسابقه، آن را متوقف نخواهم کرد.
برخی بازیکنان آرژانتین نیز پیش از مسابقات مهم رسم خاص خود را دارند. لیونل مسی، رودریگو دیپل و کلودیو تاپیا، رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، پیش از دیدارهای بزرگ عکس مشترکی میگیرند؛ عادتی که از قهرمانی در کوپا آمریکا ۲۰۲۱ آغاز شد و پیش از فینالیسیمای ۲۰۲۲ و همچنین فینال جام جهانی قطر برابر فرانسه نیز تکرار شد؛ مسابقاتی که همگی با قهرمانی آرژانتین همراه شد.
اسکالونی: همه چیز در اسپانیا نگرانکننده است
لیونل اسکالونی در نشست خبری پیش از فینال، درباره قدرت اسپانیا گفت: همه چیز در تیم ملی اسپانیا باعث نگرانی من است.
سرمربی آرژانتین با تمجید از عملکرد شاگردان لوئیس دلافوئنته اظهار داشت: آنها تیم بزرگی هستند و دوره فوقالعادهای را پشت سر میگذارند. ما تلاش میکنیم با توپ قدرتمند باشیم و از این نظر شباهتهایی با اسپانیا داریم. امیدوارم مردم از یک بازی فوتبال خوب لذت ببرند.
اسکالونی همچنین درباره تقابل دوباره با دلافوئنته که زمانی استاد او در دوره مربیگری فدراسیون فوتبال اسپانیا بود، گفت: با او صحبت کردم اما نمیتوانم بگویم چه چیزهایی مطرح شد. شرایط جالبی بود؛ وسط یک رویداد بزرگ جام جهانی دوباره همدیگر را دیدیم.
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