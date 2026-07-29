هرمزگان زیر تیغ آفتاب داغ؛ افزایش دما تا شنبه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح چهارشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان، اظهار کرد: تا روز شنبه دهم مرداد افزایش دما کاهش رطوبت نسبی در ساعات روز و ماندگاری هوای گرم در استان پیشبینی میشود.
وی با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط جوی پیشرو، افزود: با اتخاذ تمهیدات لازم از ترددهای غیر ضروری و انجام فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز به ویژه در ساعات ظهر خودداری شود و مصرف حاملهای انرژی نیز بهینه باشد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی هرمزگان، ادامه داد: در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان افزایش ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق، احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
حمزهنژاد، گفت: در برخی مناطق مرکزی استان نیز افزایش سرعت باد، گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی، توصیه کرد: شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در حریم رودخانههای فصلی در زمان بارندگیهای احتمالی خودداری کنند.
کارشناس ادارهکل هواشناسی هرمزگان همچنین وضعیت دریا را تشریح کرد و گفت: دریا در ساعات صبح آرام خواهد بود و در بعدازظهر با وزش بادهای جنوبغربی به ویژه در محدوده تنگه هرمز کمی مواج پیشبینی میشود.
حمزهنژاد در پایان، خاطرنشان کرد: تردد شناورهای سبک و صیادی با رعایت احتیاط انجام شود.
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