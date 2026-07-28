زورآوند: ماندگاری هوای گرم در کرمانشاه تا پایان هفته ادامه دارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، تا پایان هفته جاری استقرار هوای گرم مهم‌ترین پدیده جوی در سطح استان کرمانشاه خواهد بود و در اغلب نقاط استان، شرایط جوی پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: دمای هوا در نواحی گرمسیر استان همچنان تا روز پنجشنبه روندی افزایشی خواهد داشت، اما در سایر مناطق استان از روز چهارشنبه تا شنبه هفته آینده، دمای هوا به‌تدریج و به آرامی کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به ثبت دماهای بالا در استان، تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان قصرشیرین با ثبت دمای ۴۶ درجه سانتی‌گراد و شهر کرمانشاه با ۴۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان به شمار می‌روند.

زورآوند با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی در روزهای گرم پیش‌رو، خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا، مدیریت مصرف آب و برق، پرهیز از ترددهای غیرضروری در ساعات گرم روز و توجه به توصیه‌های بهداشتی، به‌ویژه برای سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، ضروری است.