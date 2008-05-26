شمار قربانیان حادثه شازند اراک به 21 نفر رسید

عبدالله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اعلام این خبر افزود: آمارهای دیگر در این رابطه نادرست است و علاوه بر این تعداد فوت شده 39 مجروح این حادثه در بیمارستان ولی عصر اراک،10 نفر در بیمارستان تامین اجتماعی و سه نفر در بیمارستان تامین اجتماعی اراک تحت درمان قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه حال هفت نفر از مجروحان بد گزارش شده خاطرنشان کرد: تعدادی از فوت شده ها در بیمارستان و شماری نیز حین انتقال به علت شدت سوختگی جان باختند.

سهرابی با ابراز تاسف از این اتفاق از همکاری خوب مسئولان به ویژه تیم درمانی استان و بیمارستان ولی عصر (عج) قدردانی و اضافه کرد: مسئولان حضور به موقعی داشتند و آتش در کمتر از دو ساعت مهار شد.

وی شدت تلفات جانی و مالی را به دلیل وجود مواد شیمیایی و آتش گرفتن آنها در منطقه خواند و گفت: به جز تلفات جانی وارد شده، سه میلیارد تومان خسارت مالی تنها به صنایع منطقه وارد شده است.

استاندار مرکزی، شدت سوختگی وارد شده به مجروحان را بالای 30 درصد خواند و گفت: مسئولان استان تا سه بامداد برای رسیدگی به امور به ویژه کارکنان بیمارستان حاضر بودند و رسیدگی به امور در منطقه و بیمارستان ادامه دارد.

وی با اشاره به حضور خانواده های مجروحان در حاشیه بیمارستان ولی عصر(عج) اراک خاطر نشان کرد: گروههای مسئولان برای ملاقات با مجروحان به بیمارستان مراجعه کنند و از خانواده های آنان که در وضعیت روحی خوبی نیستند دلداری دهند.

عصر دیروز در حادثه ای یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی در شهرک صنعتی شهید بابایی شهرستان شازند در جنوب غرب اراک دچار آتش شد به دلیل وجود مخازن مواد شیمیایی این آتش سوزی با انفجار در مخازن همراه بود که تلفات جانی و مالی زیادی بر جای گذاشته است.

دلایل این آتش سوزی و انفجارها در حال بررسی است. آمار دقیقی از شمار ناپدید شده ها در دست نیست.

هم اکنون شورای تامین امنیت استان در اراک جلسه ای با محور این حادثه تشکیل داده است.