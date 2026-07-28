حریق ۲ هکتار از مراتع دهنه مرغزار تاش مهار شد

علی‌اکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در مراتع دهنه مرغزار تاش، حوالی ساعت ۱۴ امروز، سه اکیپ حفاظتی منابع طبیعی به مدیریت این اداره بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی پس از چندین ساعت تلاش، با همکاری آتش‌نشانی مجن، دهیاری تاش، مرتع‌داران منطقه و همراهی بخشدار، موفق به مهار کامل حریق شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با بیان اینکه این آتش‌سوزی بر اثر بی‌احتیاطی گردشگران رخ داده است، یادآور شد: در این حادثه حدود دو هکتار از مراتع منطقه دچار خسارت شد.

عباسی‌راد ادامه داد: با توجه به وزش باد شدید و احتمال شعله‌ور شدن دوباره آتش، دو اکیپ از نیروهای منابع طبیعی برای پایش مستمر منطقه و جلوگیری از سرایت احتمالی حریق، به صورت شبانه در محل مستقر شدند.

وی اضافه کرد: از شهروندان و گردشگران تقاضا داریم هنگام حضور در طبیعت، اصول ایمنی را رعایت کرده و از روشن کردن آتش یا رها کردن آن بدون اطمینان از خاموش شدن کامل، خودداری کنند تا از بروز خسارت به منابع طبیعی جلوگیری شود.