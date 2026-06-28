ثبت ۱۳۶ عملیات امداد و نجات در سمنان؛ آسانسورها رکورددار حوادث شدند

آتشپاد علیاصغر تاجآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، به آمار امداد رسانی ها طی خرداد ماه سال جاری توسط آتش نشانی سمنان اشاره داشت و افزود: نیروهای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان در مجموع ۱۳۶ عملیات مختلف شامل اطفای حریق و امداد و نجات را با موفقیت انجام دادند.
وی با بیان اینکه ۲۲ مورد حوادث مربوط به آتشسوزی ضایعات و فضاهای سبز بوده است، افزود: از این تعداد ۱۰ مورد آتشسوزی اماکن مسکونی و تجاری و ۹ مورد آتشسوزی خودرو نیز توسط آتشنشانان مهار شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان ادامه داد: در حوزه امداد و نجات، ۴۱ مورد محبوس شدن افراد در آسانسور و ۳۳ مورد عملیات زندهگیری حیوانات موذی ثبت شد که بیشترین مأموریتهای این سازمان را تشکیل میدهد.
تاجآبادی با اشاره به نتایج عملیاتها ادامه داد: در این مدت ۸۱ نفر از موقعیتهای خطرناک نجات یافتند و برای پوشش حوادث، ۳۷۴ اعزام نیرو و تیم عملیاتی انجام شد که مجموعاً ۶۸ ساعت عملیات تخصصی را شامل میشود.
وی میانگین زمان رسیدن نیروهای عملیاتی به محل حادثه را ۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه اعلام کرد و افزود: در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث، ۳۱۰ دوره آموزشی تخصصی در ادارات، سازمانها و نهادهای مختلف برگزار شده است.
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