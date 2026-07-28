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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

واحدهای صنعتی برای دریافت اعتبار مالیاتی فراخوانده شدند

واحدهای صنعتی برای دریافت اعتبار مالیاتی فراخوانده شدند

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از برنامه این سازمان برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، رضا غلامی اوریمی با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد: با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت این قانون، در نظر داریم با هماهنگی معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، حمایت از برنامه «اعتبار مالیاتی تحقیق، توسعه و سرمایه‌گذاری» موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده ۱۱ را در دستور کار تمامی شرکت‌های شهرک‌های صنعتی کشور قرار دهیم.

وی افزود: بر اساس بند (ب)، هزینه‌های انجام‌شده در قالب طرح‌های تحقیق و توسعه، مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین هزینه‌های همکاری با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌عنوان اعتبار مالیاتی قابل انتقال به سنوات آینده محسوب شده و از مالیات قطعی‌شده سال انجام هزینه یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: همچنین بر اساس بند (ت)، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی حداقل یک‌سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی (حدود معادل یک همت)، مشمول اعتبار مالیاتی می‌شود.

غلامی اوریمی اضافه کرد: علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در توسعه زیست‌بوم نوآوری، از جمله طرح‌های مصوب در پارک‌های علم و فناوری، نیز با استناد به تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این بند مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۹۹ برنامه هفتم پیشرفت، هزینه خرید تجهیزات آزمایشگاهی پیشران و اقتدارآفرین که نمونه داخلی ندارد، تا ۱۰۰ درصد قابل قبول است.

وی با تأکید بر محدود بودن فرصت استفاده از این برنامه گفت: مهلت استفاده از فراخوان طرح مزبور تا پایان شهریور ۱۴۰۵ است و از تمامی واحدهای صنعتی سراسر کشور دعوت می‌شود با مراجعه به سایت Etebar14.ir دبیرخانه تخصصی حمایت‌های مالیاتی، از این فرصت حمایتی بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6901978
سمیه رسولی

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