به گزارش خبرنگار مهر، رستگار یوسفی رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه شامگاه سهشنبه در جلسه شورای اداری استان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه زیرساختهای ارتباطی را یکی از مهمترین الزامات پیشرفت استان دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای ارتباطی بهویژه در مناطق مرزی و کمتر برخوردار تأکید کرد.
یوسفی با تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان، اظهار کرد: کرمانشاه با وجود تنوع قومیتی و مذهبی، نماد وحدت و همدلی است و این انسجام با محوریت نماینده ولیفقیه در استان و همراهی مردم شیعه و اهل سنت شکل گرفته است.
وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم اهل سنت در خدمترسانی به زائران اربعین افزود: امروز موکبهای متعددی از سوی برادران اهل سنت در مسیرهای تردد زائران برپا شده که جلوهای از وحدت، همدلی و ارادت مردم استان به اهلبیت (ع) است.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه همچنین از پیگیریهای مستمر وزیر ارتباطات در حوزه مطالبات استان قدردانی کرد و گفت: طی ماههای گذشته نشستهای متعددی میان مجمع نمایندگان و وزیر ارتباطات برای بررسی و پیگیری پروژههای ارتباطی استان برگزار شده و امیدواریم نتایج این تعاملات هرچه سریعتر در استان نمود پیدا کند.
توسعه ارتباطات؛ زیربنای رشد اقتصادی و فناوری
یوسفی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کرمانشاه در حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: وجود دانشگاههای معتبر، پارک علم و فناوری، شرکتهای دانشبنیان، استارتآپهای فعال و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت ارزشمندی برای تبدیل کرمانشاه به یکی از قطبهای فناوری کشور ایجاد کرده است، اما تحقق این هدف بدون توسعه زیرساختهای ارتباطی امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: اگرچه در سالهای اخیر اقدامات مناسبی برای توسعه شبکههای ارتباطی استان انجام شده، اما همچنان در بسیاری از مناطق، بهویژه شهرستانهای حوزه اورامانات، مشکلات جدی در زمینه پوشش اینترنت و تلفن همراه وجود دارد.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ارتباطی شهرستانهای پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر و دیگر مناطق مرزی تصریح کرد: ضعف پوشش اینترنت و آنتندهی در این مناطق علاوه بر ایجاد مشکلات برای مردم، مانعی جدی بر سر راه توسعه گردشگری، تجارت مرزی، خدمات الکترونیکی و کسبوکارهای نوین محسوب میشود.
درخواست تسریع در اجرای پروژههای فیبر نوری
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به برخی نقاط مرزی که همچنان با مشکل رومینگ و ضعف پوشش شبکه مواجه هستند، خواستار توجه ویژه وزارت ارتباطات به این مناطق شد و گفت: ارتباطات امروز زیربنای توسعه پایدار است و بدون فراهم شدن زیرساختهای مناسب، بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و تجاری استان با چالش مواجه خواهد بود.
وی اجرای پروژه فیبر نوری در شهرهای پاوه، تازهآباد، باینگان، نودشه، نوسود، میرآباد، ازگله، شاهو و سایر شهرهای منطقه اورامانات را از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و افزود: انتظار داریم با دستور وزیر ارتباطات، اجرای این پروژهها با سرعت بیشتری دنبال شود.
یوسفی در پایان با قدردانی دوباره از حضور وزیر ارتباطات در استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد این سفر، زمینه رفع مشکلات ارتباطی مناطق مرزی، تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی و ارتقای شاخصهای ارتباطی استان به سطحی بالاتر از میانگین کشوری را فراهم کند.
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