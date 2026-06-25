بازی یکطرفه برزیل مقابل اسکاتلند/وینیسیوس ستاره سلسائو برای صدر و صعود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال برزیل و اسکاتلند در چارچوب رقابت‌های گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ با برتری ۳ بر صفر شاگردان کارلو آنچلوتی در وررشگاه میامی با قضاوت راموس همراه شد. وینیسیوس جونیور(۶ و ۳+۴۵) و کونیا (۶۰) برای سلسائو گلزنی کردند.

این مسابقه در حالی برگزار شد که همزمان دیدار تیم‌های ملی مراکش و هاییتی، دیگر تیم‌های گروه C، نیز در جریان بود و نتایج دو بازی می‌توانست نقش مهمی در تعیین تیم‌های صعودکننده به مرحله حذفی داشته باشد.

برزیل مطابق انتظار بازی را هجومی آغاز کرد و از همان دقایق ابتدایی مالکیت توپ را در اختیار گرفت. سلسائو با گردش سریع توپ در میانه میدان سعی داشت از اشتباهات خط دفاعی اسکاتلند استفاده کند؛ اتفاقی که خیلی زود رخ داد.

در دقیقه هفتم، مک‌کنا مدافع اسکاتلند هنگام بازی‌سازی در زمین خودی دچار اشتباه شد. فشار رایان روی این بازیکن باعث از دست رفتن توپ شد تا وینیسیوس جونیور در مقابل دروازه صاحب توپ شود. ستاره برزیل نیز با خونسردی و یک حرکت فنی دروازه اسکاتلند را باز کرد تا شاگردان کارلو آنچلوتی خیلی زود از حریف پیش بیفتند.

پس از این گل، برزیل همچنان حملات خود را ادامه داد و در دقیقه ۱۲ ماتئوس کونیا با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه اسکاتلند را تهدید کرد اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت.

وینیسیوس که آماده‌ترین بازیکن زمین بود، در دقیقه ۱۹ بار دیگر با نفوذ از سمت راست و یک ضربه فنی شانس خود را امتحان کرد اما توپ با اختلافی اندک از کنار دروازه راهی اوت شد.

فشار بی‌امان برزیلی‌ها سرانجام در دقیقه ۲۳ بار دیگر نتیجه داد. این بار جک هندری در خط دفاعی اسکاتلند مرتکب اشتباهی مرگبار شد و توپ را از دست داد تا وینیسیوس در موقعیت تک به تک قرار بگیرد. مهاجم برزیل با عبور از دروازه‌بان گل دوم را به ثمر رساند و شادی هواداران سلسائو را دوچندان کرد.

با این حال بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدئویی (VAR) نشان داد که وینیسیوس هنگام توپ‌گیری از مدافع اسکاتلند مرتکب خطا شده است. به همین دلیل گل مردود اعلام شد تا نتیجه همان یک بر صفر باقی بماند.

برزیل در ادامه نیز کنترل کامل مسابقه را در اختیار داشت و اجازه خلق موقعیت جدی را به اسکاتلندی‌ها نداد و توانست روی هنرنمایی گیمارش و مدس لحظه آخری او به کونیا گل سوم را بزند.

در ادامه اسکاتلندی ها در دقیقه ۶۴ روی تک موقعیت خود می توانست دروازه زردها را باز کند اما واکنش تماشایی آلیسون بکر مانع از این اتفاق شد تا برزیل با ۷ امتیاز در صدر گروه Cبا تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش قرار بگیرد.

برزیلی ها نه تنها جشن صعود گرفتند بلکه نیمار پس از گذشت یک سال در دقیقه ۷۶ وارد زمین شد تا هواداران سلسائو نه تنها در وررسگاه بلکه در فضای مجازی نیز سر از پا نشناسند ک امیدوار به درخشش ستاره خود باشند.