انتخاب ناگهانی ساکت الهامی به عنوان سرمربی تیم فوتبال پیکان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان، ساکت الهامی با بررسی گزینه های مختلف توسط هیئت مدیره و نظر به همسو بودن تفکرات وی با فلسفه جوانگرایی پیکان به عنوان سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه انتخاب شد تا هدایت خودروسازان را در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بر عهده بگیرد.

الهامی طی سال‌های اخیر هدایت تیم‌هایی همچون تراکتور، نساجی مازندران، هوادار و مس رفسنجان را بر عهده داشته و با کسب دو عنوان قهرمانی جام حذفی فوتبال ایران، نام خود را در میان مربیان موفق فوتبال کشور ثبت کرده است. وی نخستین قهرمانی خود را با تراکتور و دومین جام حذفی را با نساجی مازندران به دست آورد؛ افتخاراتی که جایگاه او را به‌عنوان یک مربی نتیجه‌گرا و آشنا با فضای رقابت‌های فوتبال ایران تثبیت کرده است. انتخاب ساکت الهامی پس از بررسی‌های فنی و در چارچوب برنامه‌ریزی باشگاه برای فصل پیش‌رو انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، الهامی در حالی هدایت خودروسازان را عهده دار شد که سعید دقیقی این تیم را تمرین می داد اما ناگهان از این تیم جدا شد و پس از گزینه هایی نظیر جواد نکونام ساکت الهامی هدایت پیکان را بر عهده گرفت.