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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

ماموستا قضایی: رسالت مشترک پیامبران، هدایت بشر و مقابله با طاغوت است

ماموستا قضایی: رسالت مشترک پیامبران، هدایت بشر و مقابله با طاغوت است

دیواندره- امام جمعه موقت دیواندره گفت: مبارزه با طاغوت و ایجاد وحدت و انسجام در میان امت اسلامی از مهم‌ترین محورهای دعوت انبیا بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید امجد قضایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با استناد به آیات قرآن کریم، فلسفه بعثت پیامبران الهی را هدایت بشر، رفع اختلافات و دعوت به توحید، عدالت و تقوا عنوان کرد.

وی در آغاز خطبه با قرائت آیه ۲۱۳ سوره بقره اظهار داشت: خداوند پیامبران را برای بشارت، انذار و داوری عادلانه میان مردم مبعوث کرد تا جامعه انسانی از اختلاف، گمراهی و ظلم رهایی یابد و مسیر هدایت الهی را در پیش گیرد.

ماموستا قضایی همچنین با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، قیام حضرت امام حسین (ع) را الگویی ماندگار برای احیای امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با ظلم و ستم دانست و از خداوند متعال وحدت، مودت و همدلی میان مسلمانان و آزادگان جهان را مسئلت کرد.

رسالت انبیا؛ دعوت به توحید و نفی شرک

امام جمعه موقت دیواندره با اشاره به آیات مختلف قرآن کریم تصریح کرد: همه پیامبران از سوی خداوند یکتا مأمور بودند مردم را به توحید دعوت کرده و آنان را از شرک، طاغوت و هرگونه انحراف بازدارند.

وی افزود: مؤمنان واقعی میان پیامبران الهی تفاوتی قائل نمی‌شوند و به رسالت همه آنان ایمان دارند، زیرا اصول معارف الهی و راه سعادت انسان در همه ادیان آسمانی یکسان است.

ماموستا قضایی ادامه داد: مبارزه با طاغوت، سلطه‌گری و استکبار از محورهای اساسی دعوت انبیاست و انسان‌ها باید تنها بندگی خداوند را بپذیرند و از هرگونه اطاعت از طاغوت و ستمگران دوری کنند.

عدالت و تقوا؛ محور دعوت پیامبران

وی با بیان اینکه دعوت به تقوا، عدالت اجتماعی و یادآوری معاد از دیگر اهداف بعثت پیامبران است، گفت: خداوند در قرآن کریم بر برپایی قسط و عدالت در جامعه تأکید کرده و پیامبران را برای تحقق این هدف بزرگ مبعوث کرده است.

امام جمعه موقت دیواندره خاطرنشان کرد: پیامبران همچنین با معرفی نشانه‌های قدرت الهی در آفاق و انفس، انسان‌ها را به شناخت پروردگار و آمادگی برای روز قیامت دعوت کرده‌اند.

وی در پایان با اشاره به جایگاه والای پیامبر اکرم (ص)، آن حضرت را کامل‌ترین الگوی اخلاق، هدایت و رحمت برای بشریت دانست و از خداوند خواست همه مسلمانان را از شفاعت رسول گرامی اسلام (ص) در روز قیامت بهره‌مند سازد.

کد مطلب 6904397

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