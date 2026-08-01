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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

اسناد مالکیت ۱۳ هزار متر مربع از بستر رودخانه‌های شهرستان تفت صادر شد

اسناد مالکیت ۱۳ هزار متر مربع از بستر رودخانه‌های شهرستان تفت صادر شد

یزد - مدیر حقوقی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد از اخذ ۴ فقره سند تک برگ اراضی بستر رودخانه‌های شهرستان تفت از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قادری‌نیا گفت: با تلاش و پیگیری‌های مدیریت مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، مدیریت حقوقی این شرکت و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تفت از ابتدای سال تاکنون، ۴ فقره سند تک برگ مالکیت اراضی بستر رودخانه‌های این شهرستان به مساحت ۱۳ هزار مترمربع به منظور تثبیت مالکیت دولت اخذ شد.

وی افزود: با اخذ سند مالکیت هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها منتفی خواهد شد.

قادری نیا در پایان خاطر نشان کرد: افرادی که در مجاورت رودخانه‌ها معامله ملکی انجام می‌دهند، حتما پیش از انجام معامله استعلام‌های لازم را از این شرکت اخذ کنند تا در آینده دچار هیچ‌گونه ضرر و زیانی نشوند.

کد مطلب 6904904

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    نظرات

    • مجید IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      0 0
      پاسخ
      چه عالی

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