به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قادری‌نیا گفت: با تلاش و پیگیری‌های مدیریت مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، مدیریت حقوقی این شرکت و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تفت از ابتدای سال تاکنون، ۴ فقره سند تک برگ مالکیت اراضی بستر رودخانه‌های این شهرستان به مساحت ۱۳ هزار مترمربع به منظور تثبیت مالکیت دولت اخذ شد.

وی افزود: با اخذ سند مالکیت هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها منتفی خواهد شد.

قادری نیا در پایان خاطر نشان کرد: افرادی که در مجاورت رودخانه‌ها معامله ملکی انجام می‌دهند، حتما پیش از انجام معامله استعلام‌های لازم را از این شرکت اخذ کنند تا در آینده دچار هیچ‌گونه ضرر و زیانی نشوند.