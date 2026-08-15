هیئت وزارت جهاد کشاورزی به آلماتی اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت ایرانی از بخش کشاورزی برای شرکت در نشست شورای سیاست‌گذاری کشت و صنعت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عازم آلماتی قزاقستان شد تا زمینه‌های گسترش همکاری‌های تجاری و توسعه صادرات محصولات کشاورزی کشور را بررسی کند.

این سفر راهبردی به ریاست اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، با هدف حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای تخصصی حوزه کشاورزی و بررسی ظرفیت‌های موجود برای گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام می‌شود.

در جریان این نشست، محورهای کلیدی از جمله توسعه همکاری‌های کشاورزی، تسهیل تجارت محصولات و نهاده‌های کشاورزی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین تقویت مناسبات میان بخش‌های دولتی و خصوصی در حوزه کشت و صنعت مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

حضور هیئت ایرانی در این نشست، فرصتی استراتژیک برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های پیشرفته بخش کشاورزی ایران و همچنین پیگیری زمینه‌های جدید همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم می‌کند.

این اتحادیه با دارا بودن ظرفیت‌های عظیم در حوزه تولید و مبادلات کشاورزی، یکی از بازارهای کلیدی و مهم منطقه برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و تقویت همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

انتظار می‌رود این سفر، گامی مؤثر در جهت تقویت «دیپلماسی کشاورزی» ایران باشد و زمینه بهره‌گیری حداکثری از توافقات اقتصادی و مناسبات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه اوراسیا را فراهم کند.