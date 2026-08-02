اهدای جایزه چهره برجسته علمی و فرهنگی جهاد دانشگاهی به شهید لاریجانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی امروز در آستانه سالروز تأسیس این نهاد با اشاره به برنامه‌های راهبردی این مجموعه در حوزه‌های پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی به مرور تاریخچه شکل‌گیری این مجموعه پرداخت و اظهار داشت: جهاد دانشگاهی در پی مدیریت حرکت انقلاب فرهنگی توسط امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۹ تأسیس شد.

وی افزود: این مجموعه در طول مسیر حیات خود فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و در نهایت بر اساس اساسنامه‌های ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف مشخصی در سه حوزه اصلی «فرهنگی»، «پژوهشی» و «آموزشی» برای آن تعیین شده است.

گستره فعالیت‌ها و زیرساخت‌های علمی

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به وسعت فعالیت‌های این سازمان گفت: امروزه حدود ۱۰۰ واحد سازمانی، از جمله جهادهای دانشگاهی مستقر در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز خدمات تخصصی و موسسات آموزش کوتاه مدت در سراسر کشور، به فعالیت مشغول هستند.

وی تأکید کرد: ترکیب اعضای این مجموعه شامل هیئت علمی، دستیاران پژوهشی و پژوهشگران ارشد است که وظیفه آن‌ها کمک به دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و دولت در زمینه‌های مورد نیاز کشور است.

نوآوری و مراکز علمی جدید

منتظری با اشاره به گذشت سالی دشوار از اقدامات نوآورانه انجام شده در سال گذشته خبر داد و از تأسیس مراکز علمی جدید از جمله «مرکز راهبری هوش مصنوعی ، مرکز فناوری های کوانتوم، مرکز پژوهشی و کاربردی علوم شناختی» به عنوان نمونه‌هایی از این دست یاد کرد که با تاکید رهبر شهید انقلاب در جهاد دانشگاهی شکل گرفت.

وی همچنین از تقویت سازمان دانشجویان به عنوان درگاهی برای پیوستن دانشجویان به جهاد دانشگاهی و ایجاد مراکزی نظیر مرکز نوآوری دانشجویان و مراکز وابسته به پارک‌های علم و فناوری خبر داد.

تمرکز بر مسائل استراتژیک کشور

رئیس جهاد دانشگاهی در ادامه به پیگیری مطالبات رهبری در حوزه‌های کلیدی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، پیگیری مسائلی همچون تشکیل اندیشکده انسجام اجتماعی و اندیشکده اشتغال دانشگاهیان بودیم و جهت گیری کلی جهاد دانشگاهی ، کمک به دولت از جمله درزمینه های انرژی، محیط زیست ، امنیت غذایی و مسائل مرتبط با حکمرانی و همچنین رفع مشکلات علمی و تضادهای موجود در نظام اداری، بوده است.

برنامه‌های دانشجویی و سامانه شهر دانشجو

وی در خصوص تعامل با نسل جوان اظهار داشت: ما برنامه‌های گسترده‌ای برای حضور دانشجویان در فعالیت‌های جهاد طراحی کرده‌ایم که از جمله آن‌ها می‌توان به طراحی سامانه “شهردانشجو” اشاره کرد. از طریق این سامانه، دانشجویان تمامی دانشگاه‌های کشور می‌توانند با عضویت در جهاد دانشگاهی (اعم از عضویت ، افتخاری، عادی یا فعال)، از مزایای متنوعی برخوردار شوند.

تأکید بر تربیت صحیح و احیای هویت دانشگاهی

منتظری با یادآوری تأکیدات رهبری بر فراتر رفتن از وظایف صرفاً پژوهشی، بر ضرورت «تربیت صحیح و عملی» و اجتماعی شدن دانشجویان در صحنه‌های اجرایی کشور تأکید کرد.

وی هشدار داد: یکی از اهداف عمده ما، احیای هویت انقلابی و اسلامی جهاد دانشگاهی بوده است؛ چرا که اگر این هویت آسیب ببیند، از مسیر خدمت و تعالی کشور منحرف خواهیم شد.

اصلاحات درونی و مشارکت اعضا

رئیس جهاد دانشگاهی به ضرورت تحول درونی و نو شدن این نهاد اشاره کرد و گفت: ما تلاش می‌کنیم در انتخاب مدیران ارشد، از مشارکت اعضا بهره‌مند شویم و در واحدهای استانی نیز به مطالبات اعضا پاسخ دهیم. همچنین با توجه به ضرورت اجرای عدالت انقلابی، تلاش می‌کنیم با تقویت مشارکت اعضا در حل مشکلات و مسائل، فضایی فراهم کنیم تا همکاران بتوانند با آرامش خاطر به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

وی همچنین افزود: امسال جایزه چهره برجسته علمی و فرهنگی جهاد دانشگاهی به شهید لاریجانی تقدیم خواهد شد که در روز مراسم که 18 مرداد برگزار می شود به خانواده وی اعطا خواهد شد .

رئیس جهاد دانشگاهی در ادامه تشریح عملکرد این نهاد، از انتصاب نخستین معاون زن در بخش فناوری خبر داد و به ارائه آماری از پروژه‌های تحقیقاتی و کارفرمایی این مجموعه در سال گذشته پرداخت.

انتصاب معاونت‌های جدید و بهره‌گیری از توان بانوان

منتظری با اشاره به تغییرات مدیریتی در این نهاد، از انتصاب یک بانوی محقق و پژوهشگر به عنوان «معاون پژوهش و فناوری» خبر داد و این اقدام را گامی در جهت حمایت و تشویق فعالیت‌های تخصصی بانوان در این مجموعه برشمرد.

وی همچنین در معرفی معاونت‌های تخصصی، به «معاونت تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان» اشاره کرد و نقش این معاونت را در اتصال شبکه دانشگاهی به صنعت و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی بسیار حیاتی دانست.

جزئیات آماری عملکرد پژوهشی و فناورانه

رئیس جهاد دانشگاهی با تأکید بر اینکه گروه‌های پژوهشی این نهاد در سراسر کشور موظف به تدوین «برنامه سه‌ساله» برای ترسیم مسیر حرکت و اهداف خود هستند، عملکرد سال گذشته این مجموعه را در سه بخش تفکیک کرد و افزود: در سال گذشته ۳۴ پروژه تحقیقاتی در قالب گروه‌های پژوهشی دارای شبکه برنامه انجام شد. همچنین ۳۲ طرح فناورانه در همین بازه زمانی انجام شد و همچنین ۵۹۱ پروژه کارفرمایی در سال گذشته انجام شد.

ویژگی خاص فعالیت‌های جهاد دانشگاهی

منتظری با اشاره به حجم بالای پروژه‌های کارفرمایی در سال‌های اخیر، به تفاوت جهاد دانشگاهی با سایر مراکز علمی در اجرای این قراردادها پرداخت.

وی تصریح کرد: فعالیت‌های ما از خاصیت دوگانه‌ای برخوردار است؛ به‌طوری‌که پروژه‌ها نه تنها در زمان مقرر و با کیفیت مورد نظر کارفرما تحویل داده می‌شوند، بلکه این خدمات با قیمتی به مراتب پایین‌تر از سایر مراکز ارائه می‌گردد که این موضوع از شاخصه‌های اصلی عملکرد جهاد دانشگاهی است.

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده دانشگاهی در جنگ اخیر

رئیس جهاد دانشگاهی همچنین افزود: بخش‌هایی از واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی در بوشهر، ارومیه و اصفهان در جریان جنگ آسیب دیدند؛ البته این خسارت‌ها جزئی بوده است. جهاد دانشگاهی آمادگی دارد در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ مشارکت و کمک کند.