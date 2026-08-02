به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، فراخوان حمایت از توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی در حوزه پولی و بانکی بر حل مسائل کلان و اولویتدار ملی، تقویت زیستبوم شرکتهای دانشبنیان، ایجاد ارتباط میان نوآوری، صنعت و مصرفکننده، کاهش ریسک سرمایهگذاری شرکتها و ایجاد بازار برای محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی تمرکز دارد.
بر اساس این فراخوان، مدت زمان اجرای هر پروژه حداکثر ۱۲ ماه تعیین شده است. همچنین هر طرح باید با مشارکت دو شخصیت حقوقی، شامل یک مجموعه متخصص در حوزه هوش مصنوعی و یک مجموعه متخصص در حوزه پولی و بانکی، ارائه شود که دستکم یکی از آنها دارای تأییدیه دانشبنیان در حوزه مرتبط باشد.
متقاضیان میتوانند پس از مطالعه ضوابط، الزامات و محورهای فراخوان حوزه پولی و بانکی، تا ۲۰ مردادماه سال جاری با مراجعه به سامانه «خدمت» نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
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