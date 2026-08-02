به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضیت پیش و بینی آب و هوای استان اعلام کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و برون‌داد مدل‌های عددی پیش بینی وضع هوا، جو استان اردبیل تا اواخر هفته جاری در اغلب ساعات پایدار پیش‌بینی می‌شود.

تداوم استقرار پرارتفاع جنب حاره ای بر روی منطقه مانع از شکل‌گیری ناپایداری‌های گسترده جوی شده و ازاین‌رو انتظار وقوع بارندگی فراگیر در سطح شهرستان‌های استان وجود ندارد.

الگوی وزش باد در اغلب ساعات به‌صورت شرقی با سرعت ملایم تا متوسط خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر، سرعت وزش باد به حد نسبتاً شدید خواهد رسید. در ارتفاعات، به‌ویژه در کوه سبلان، به جز روز سه‌شنبه در سایر روزها شرایط برای رشد ابرهای همرفتی و وقوع رگبار پراکنده باران یا رعد و برق در ساعات بعدازظهر مهیاست.

در مناطق شرقی استان نیز طی روز پنجشنبه با تشدید جریانات شمالی، شاهد تشکیل مه رقیق صبحگاهی و ابرهای کم‌ارتفاع در برخی نواحی مستعد خواهیم بود که گاهی با بارش خفیف باران یا باران‌ریزه همراه خواهد بود.

از نظر تغییرات دمایی در نواحی مرکزی و شهرستان خلخال، امروز و فردا (یکشنبه و دوشنبه) هوای نسبتاً خنکی حاکم خواهد بود؛ با این حال طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه افزایش نسبی دما در اکثر مناطق استان دیده می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که از روز پنجشنبه روند کاهشی دما در سطح استان به‌ویژه در نواحی مرکزی آغاز خواهد شد.