  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

آثار مجید انتظامی اجرا می‌شود؛ جزئیات یک کنسرت به افتخار جامعه پزشکی

آثار مجید انتظامی اجرا می‌شود؛ جزئیات یک کنسرت به افتخار جامعه پزشکی

برج میلاد تهران روز پنجم شهریور میزبان یک کنسرت از اجرای آثار سینمایی مجید انتظامی به افتخار جامعه پزشکی کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، اجرای ویژه مجید انتظامی در تاریخ ۵ شهریور، به افتخار جامعه پزشکی، در برج میلاد برگزار می‌شود.

این اجرا که در قالب فیلم-کنسرت، و برگزیده شاخص ترین موسیقی فیلم های مجید انتظامی خواهد بود، در بزرگداشت روز ملی پزشک و داروساز با همراهی ارکستر خصوصی ایستگاه روی صحنه خواهد رفت.

مجید انتظامی آهنگساز و موزیسین شاخص ایرانی و آهنگساز پروژه هایی چون «روز واقعه»، «سرزمین خورشید»، «بوی پیراهن یوسف»، «بازمانده»، «از کرخه تا راین» در این اجرا آثار شاخص خود را می‌نوازد.

کد مطلب 6906183
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها