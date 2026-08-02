به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، اجرای ویژه مجید انتظامی در تاریخ ۵ شهریور، به افتخار جامعه پزشکی، در برج میلاد برگزار می‌شود.

این اجرا که در قالب فیلم-کنسرت، و برگزیده شاخص ترین موسیقی فیلم های مجید انتظامی خواهد بود، در بزرگداشت روز ملی پزشک و داروساز با همراهی ارکستر خصوصی ایستگاه روی صحنه خواهد رفت.

مجید انتظامی آهنگساز و موزیسین شاخص ایرانی و آهنگساز پروژه هایی چون «روز واقعه»، «سرزمین خورشید»، «بوی پیراهن یوسف»، «بازمانده»، «از کرخه تا راین» در این اجرا آثار شاخص خود را می‌نوازد.