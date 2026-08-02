به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه حمل‌ونقل، بهداشت و ایمنی جاده‌ای در استان لرستان در دستور کار قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به پایش کیفیت آب شرب پایانه بار خرم‌آباد، تشدید نظارت بر اعزام ناوگان به مرز مهران و نصب علائم ایمنی در محور بروجرد - خرم‌آباد اشاره کرد.

پایش کیفیت آب شرب پایانه بار خرم‌آباد

در راستای ارتقای سطح بهداشت و سلامت عمومی و با هدف تأمین آب شرب سالم برای رانندگان، کارکنان و مراجعان پایانه بار شهرستان خرم‌آباد، عملیات پایش و نمونه‌گیری میکروبی از منابع آب شرب این مجموعه انجام شد.

این اقدام با هماهنگی مسئول سرمایه‌گذاری و مجتمع‌های خدمات رفاهی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان و مرکز بهداشت شهرستان خرم‌آباد صورت گرفت.

در جریان این بازدید، کارشناسان بهداشت ضمن بررسی وضعیت مخازن و شبکه آبرسانی پایانه، نمونه‌های میکروبی آب شرب را برای انجام آزمایش‌های تخصصی برداشت کردند تا از سلامت و عدم آلودگی منابع آب مورد استفاده اطمینان حاصل شود.

این اقدام در راستای ارتقای شاخص‌های بهداشتی و آمادگی هرچه بیشتر زیرساخت‌های خدمات‌رسانی به زائران اربعین انجام شده است.

تأکید بر اعزام کامل ناوگان اتوبوسی به مرز مهران

در ادامه اقدامات مرتبط با خدمت‌رسانی به زائران اربعین، جانشین فرمانده پلیس راه استان لرستان به همراه رئیس و کارشناسان اداره حمل‌ونقل مسافر و کارشناسان اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خرم‌آباد، در بازدیدی شبانه از پایانه مسافربری شرق خرم‌آباد، روند آماده‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید، ممنوعیت صدور صورت‌وضعیت برای ناوگان اتوبوسی به تمامی مقاصد کشور به‌جز مرزهای اربعین، به‌ویژه مرز مهران، به شرکت‌های حمل‌ونقل ابلاغ شد.

همچنین بر اعزام صددرصدی ناوگان اتوبوسی به مرز مهران با هدف تسهیل جابه‌جایی زائران اربعین حسینی تأکید شد.

مسئولان حاضر در این بازدید هشدار دادند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و اعزام ناوگان خارج از ضوابط ابلاغی، مطابق مقررات با مالکان، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

ایمن‌سازی محور بروجرد – خرم‌آباد در آستانه اربعین

همزمان با اجرای طرح‌های آمادگی محورهای مواصلاتی استان برای ایام اربعین حسینی، عملیات نصب و ساماندهی تابلوها و علائم ایمنی در محور بروجرد – خرم‌آباد نیز اجرا شد.

این عملیات با هدف رفع نواقص مقطعی، افزایش ایمنی تردد و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به زائران و کاربران جاده‌ای، به‌صورت موردی و با اولویت‌بندی نقاط حساس محور انجام گرفت.

اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان اعلام کرده است که اجرای طرح‌های ایمن‌سازی، اصلاح علائم و آماده‌سازی مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین تا پایان ایام اعزام زائران ادامه خواهد داشت تا تردد زائران با ایمنی و سهولت بیشتری انجام شود.