  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی در گلستان؛ هشدار نارنجی صادر شد

احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی در گلستان؛ هشدار نارنجی صادر شد

گرگان-مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: از عصر یکشنبه تا ظهر دوشنبه، رگبار، رعدوبرق و وزش بادنسبتاً شدیدموقت نواحی کوهپایه‌ای استان را فرامی‌گیرد واحتمال آب‌گرفتگی و وقوع سیلاب‌های محلی وجود دارد.

امان‌محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۸ برای استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، از عصر یکشنبه ۱۱ مرداد تا ظهر دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی گلستان تحت تأثیر سامانه ناپایدار جوی قرار می‌گیرد.

وی افزود: فعالیت این سامانه با رگبار باران، وقوع رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید موقت همراه خواهد بود و در برخی مناطق می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، افزایش سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی و وقوع صاعقه شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان، گفت: ضروری است از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و رانندگان نیز هنگام عبور از محورهای کوهستانی احتیاط لازم را در دستور کار قرار دهند.

کمالی همچنین به علاقه‌مندان طبیعت‌گردی و کوهنوردی توصیه کرد تا پایان فعالیت این سامانه از حضور در مناطق کوهستانی خودداری کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز باید با اتخاذ تمهیدات لازم، آمادگی لازم برای مدیریت مخاطرات احتمالی ناشی از این سامانه را داشته باشند.

کد مطلب 6906776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها