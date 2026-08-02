امان‌محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۸ برای استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، از عصر یکشنبه ۱۱ مرداد تا ظهر دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی گلستان تحت تأثیر سامانه ناپایدار جوی قرار می‌گیرد.

وی افزود: فعالیت این سامانه با رگبار باران، وقوع رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید موقت همراه خواهد بود و در برخی مناطق می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، افزایش سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی و وقوع صاعقه شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان، گفت: ضروری است از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و رانندگان نیز هنگام عبور از محورهای کوهستانی احتیاط لازم را در دستور کار قرار دهند.

کمالی همچنین به علاقه‌مندان طبیعت‌گردی و کوهنوردی توصیه کرد تا پایان فعالیت این سامانه از حضور در مناطق کوهستانی خودداری کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز باید با اتخاذ تمهیدات لازم، آمادگی لازم برای مدیریت مخاطرات احتمالی ناشی از این سامانه را داشته باشند.