تداوم هوای گرم در لرستان تا اواسط هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور ظهر یکشنبه با تشریح آخرین وضعیت جوی استان، به رسانهها اظهار داشت: بررسی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد از امروز تا پایان هفته، شرایط جوی لرستان نسبتاً آرام و پایدار خواهد بود و پدیده جوی قابلتوجهی بهجز افزایش سرعت باد در سطح استان انتظار نمیرود.
وزش باد قابل ملاحظه در نقاط مختلف استان
وی با اشاره به تغییرات سرعت وزش باد در روزهای آینده، افزود: طی این مدت، سرعت وزش باد در مناطق مختلف استان افزایش خواهد یافت و در برخی ساعات به بازه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید میرسد که لازم است شهروندان، بهویژه در مناطق مستعد، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد در نظر بگیرند.
مدیرکل هواشناسی لرستان بیان کرد: همچنین تا روز سهشنبه، برای اغلب نقاط استان افزایش پوشش ابر پیشبینی میشود، هرچند این شرایط بهطور کلی تغییر محسوسی در وضعیت پایدار جوی استان ایجاد نخواهد کرد.
ماندگاری هوای گرم و توصیه به صرفهجویی در مصرف انرژی
مرادپور با اشاره به وضعیت دمایی استان، گفت: بر اساس پیشبینیها، طی ۴۸ ساعت آینده ماندگاری هوای گرم در لرستان ادامه خواهد داشت و افزایش دماهای روزانه در بیشتر نقاط استان مورد انتظار است.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا، در مصرف آب و برق صرفهجویی کنند تا ضمن کاهش فشار بر شبکههای تأمین انرژی، امکان ارائه خدمات پایدار به همه مشترکان فراهم شود.
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