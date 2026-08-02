برخی دانشجویان بین الملل علاوه بر فارسی حتی به انگلیسی هم مسلط نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم. تحقیقات و فناوری در هفتادمین نشست (چهارمین نشست حضوری) کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالملل، با اشاره به تحولات دهه ۹۰ در نحوه جذب دانشجویان خارجی، اظهار داشت: تا پیش از دهه ۹۰، جذب دانشجویان بینالملل عمدتاً از طریق بورسیههای دولتی صورت میگرفت، اما از دهه ۹۰ به بعد، با تغییر رویکرد و ایجاد بسترهای لازم، دانشگاهها نقش محوری در جذب دانشجویان شهریهپرداز ایفا کردند و اکنون بررسیهای علمی و پذیرش، مستقیماً توسط خود دانشگاهها انجام میشود.
توسعه کمی در کنار نظارت کیفی
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر رشد قابلتوجهی در پذیرش دانشجویان بینالملل داشتهایم، تصریح کرد: ظرفیتهای آموزش عالی کشور بسیار فراتر از اعداد کنونی است، اما دغدغه مشترک همه ما این است که دستیابی به اهداف کمی، مانع از توجه به کیفیت نشود. نباید دانشگاهها جذب دانشجوی بینالملل را صرفاً ابزاری برای تأمین درآمدهای دانشگاهی ببینند؛ چرا که اگر کیفیت قربانی شود، در میانمدت و بلندمدت، جایگاه ایران در بازارهای علمی منطقهای و بینالمللی به شدت آسیب خواهد دید.
هشدار نسبت به فعالیت دلالان آموزشی
معاون آموزشی وزیر علوم با انتقاد از گزارشهای واصله مبنی بر ضعف علمی برخی دانشجویان ورودی، افزود: گزارشهایی مبنی بر عدم تسلط برخی دانشجویان به زبان فارسی و حتی زبان انگلیسی وجود دارد که قابل توجیه نیست. ما نباید اجازه دهیم فعالیت احتمالی برخی ایجنتها، واسطهها و دلالان آموزشی، اعتبار دانشگاههای کشور را خدشهدار کند. دانشگاهها باید در نظارت بر فرآیند پذیرش، قاطعیت داشته باشند و بدانند که کیفیت، خط قرمز آموزش عالی است.
راهکار: توانمندسازی به جای پاک کردن صورتمسئله
واحدی با تأکید بر اینکه نباید به بهانه ضعف برخی دانشجویان، صورتمسئله را پاک کرد، خاطرنشان کرد: وظیفه دانشگاهها در قبال دانشجوی خارجی، پس از پذیرش تازه آغاز میشود. معاونتهای آموزشی دانشگاهها باید با طراحی برنامههای آموزشی تکمیلی، برگزاری کلاسهای ویژه و تعریف نقشهایی همچون «دستیار آموزشی» و «دستیار پژوهشی»، دانشجویان متوسط یا ضعیف را برای رسیدن به استانداردهای علمی مطلوب هدایت و پرورش دهند.
برخورد قاطع با تخلفات
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم برخورد با تخلفات احتمالی تأکید کرد و گفت: اگر با موارد فساد و تخلف در فرآیند جذب و آموزش برخورد قاطع صورت نگیرد، این رویه ادامه خواهد یافت. ما باید به گونهای عمل کنیم که واسطهها بدانند ورود به این حوزه، هزینههای سنگینی برای آنها خواهد داشت.
اعتباربخشی؛ کلید ارتقای نظام آموزش عالی
معاون وزیر علوم با اشاره به برنامههای در دست اقدام برای «اعتباربخشی» دانشگاهها در حوزه جذب دانشجویان خارجی، افزود: نظام اعتباربخشی به ما کمک میکند تا دانشگاههایی که با برنامههای منسجم و رعایت الزامات قانونی فعالیت میکنند، شناسایی و تقویت شوند.
واحدی در پایان خطاب به اعضای کارگروه تأکید کرد: حمایت از دانشگاهها در مسیر جذب بینالملل همواره جزو اولویتهای وزارت علوم است، اما این حمایتها مشروط به رعایت اصول کیفی است؛ چرا که همه ما در قبال نام ایران و اعتبار آموزش عالی کشور مسئولیم.
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